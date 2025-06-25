أسعار المانجو في سوق الجملة بـ 6 أكتوبر، تبدأ من 20 جنيها لهذا النوع (فيديو وصور)

تشهد أسواق الجملة بمدينة 6 أكتوبر وفرة ملحوظة في كميات المانجا المعروضة، مع بداية ذروة الموسم السنوي، مما أدى إلى تراجع الأسعار مقارنة بالأسابيع الماضية، وهو ما يبشر بانخفاض أكبر في الأسعار خلال الفترة من 20 يوليو وحتى 1 أغسطس، حيث يُتوقع وصول المانجا إلى أعلى درجات الجودة والنضج.

أسعار المانجو اليوم في سوق الجملة

تتوفر في السوق عدة أنواع من المانجا، ويختلف سعر كل نوع حسب الجودة والمنشأ، وفيما يلي رصد لأبرز الأسعار:

المانجو الصديقة

تتراوح أسعارها بين 25 و35 جنيهًا للكيلو، وتُعد من الأنواع الشعبية ذات الطعم الحلو والقوام المتماسك.

المانجو السكري

تُعتبر من أعلى الأصناف سعرًا، ويتراوح سعر الكيلو منها بين 40 و70 جنيهًا نظرًا لمذاقها السكري الفاخر وندرتها نسبيًا في بداية الموسم.

المانجو البلدي

تُعرض بأسعار تتراوح بين 20 و30 جنيهًا للكيلو، وتتميز بطابعها الريفي ومذاقها القوي.

مانجو الصعيد

تُطرح بأسعار من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو، ويقبل عليها المستهلكون لما لها من جودة جيدة وسعر مناسب.

مانجو الفيوم

تتراوح بين 25 و30 جنيهًا للكيلو، وتُعرف بقشرتها الرفيعة وطراوتها، مع نكهة معتدلة تروق للكثيرين.

توقعات بانخفاض الأسعار في ذروة الموسم

يتوقع التجار أن تصل الأسعار إلى معدلاتها الدنيا خلال الفترة الممتدة من 20 يوليو إلى 1 أغسطس، وهي فترة ذروة إنتاج المانجا من مختلف المحافظات، ما يعزز فرص الحصول على فاكهة طازجة بأسعار مناسبة.

وفقا للتجار فإن رغم حرارة الصيف، إلا أن الإقبال على المانجا في تزايد، ويشهد السوق انتعاشًا واضحًا، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع، مع تفضيل العديد من الزبائن شراء الكميات بالجملة للعصير أو التخزين.

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