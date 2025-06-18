النيابة تطلب التحري حول التعدي على بلوجر وآخر في روض الفرج

أمرت نيابة روض الفرج بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول تعرض بلوجر واخر للسرقة بالإكراه والتعدي عليهما بسلاح أبيض بدائرة القسم كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

وكانت مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارًا من مستشفى روض الفرج يفيد باستقبالها شخصين مصابين بإصابات مختلفة، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين إصابة بلوجر وآخر بإصابات من سلاح أبيض وقد اتهمها آخرون مجهولون لا يعرفوهم بالتعدي عليهما بالضرب بسلاح ابيض وسرقة متعلقاتهما الشخصية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

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