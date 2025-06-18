الأربعاء 18 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تطلب التحري حول التعدي على بلوجر وآخر في روض الفرج

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت نيابة روض الفرج بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول تعرض بلوجر واخر للسرقة بالإكراه والتعدي عليهما بسلاح أبيض بدائرة القسم كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين. 

وكانت مباحث  قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارًا من مستشفى روض الفرج يفيد باستقبالها شخصين مصابين بإصابات مختلفة، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.  

وبالفحص تبين إصابة بلوجر وآخر بإصابات من سلاح أبيض وقد اتهمها آخرون مجهولون لا يعرفوهم بالتعدي عليهما بالضرب بسلاح ابيض وسرقة متعلقاتهما الشخصية.  


وتحرر محضر بالواقعة وتولت  النيابة العامة التحقيق التي أصدرت قرارها المتقدم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة روض الفرج قسم شرطة روض الفرج مديرية أمن القاهرة مستشفى روض الفرج النيابة العامة

مواد متعلقة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على رجل مرور بالجيزة

القبض على عامل بتهمة التعدى على كلب بالمقطم (فيديو)

أخبار الحوادث اليوم: العفو عن 2215 من نزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة عيد الأضحى.. ضبط صاحب أكاديمية وهمية لتزوير المحررات الرسمية.. ضبط مالك كافيه بتهمة التعدي على سيدة

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 18-6-2025

التفاصيل الكاملة لفضيحة المنتج الهوليودي الشهير تايلر بيري

إيران تعلن إسقاط 14 مسيرة وكشف مواقع لتصنيعها بطهران وأصفهان وألبرز

انخفاض جديد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء فى مصر

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع مفاجئ لورق العنب والبامية وانخفاض جديد في الليمون

بدء تشغيل أول قطار من صفقة تطوير الخط الأول للمترو (صور)

إذاعة الاحتلال: إيران أطلقت نحو 400 صاروخ باليستي على إسرائيل

مونديال الأندية، حارس صن داونز بطل حدث تاريخي في كرة القدم

خدمات

المزيد

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 18-6-2025

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 17-6-2025

أسعار النحاس عالميا ومحليا اليوم الثلاثاء 17/6/2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء 17-6-2025

المزيد

انفوجراف

بعد إحالته إلى البرلمان.. تفاصيل التعديلات الجديدة بقانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مدى ارتباط القول بالعمل الصالح؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 18 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 18 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية