مكافحة الإدمان و"حياة كريمة" يطلقان معسكرا لإعداد القيادات التطوعية بالمؤسسة

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة معسكر لإعداد قيادات العمل التطوعي بالمؤسسة تحت عنوان "قوتنا فى شبابنا " لمناهضة تعاطى المواد المخدرة وحماية الشباب من الإدمان.

ويأتي إطلاق المعسكر ضمن جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"،لتنفيذ أنشطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية وينفذها الصندوق بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان

تضمن المعسكر التدريبي للمتطوعين لدى مؤسسة "حياة كريمة" بالمحافظات المختلفة سلسلة من المحاضرات، عن مهارات العمل الجماعي والتواصل ومهارة حل المشكلات، أيضا مهارة ضغط الأقران بالإضافة إلى أضرار تعاطى المواد المخدرة بأنواعها وتأثير تعاطى المخدرات التخليقية وارتباطها بالعنف وارتكاب الجرائم،وأيضا آليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" لصندوق مكافحة الإدمان على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحث مرضى الإدمان منهم على التقدم للعلاج مجانا وفى سرية تامة كذلك تدريب المتطوعين المشاركين على كيفية بث رسائل توعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

أضرار تعاطى المواد المخدرة بأنواعها

كما يستهدف المعسكر زيادة قدرات الشباب المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات، بالإضافة إلى المعلومات المعرفية عن أضرار تعاطى المواد المخدرة بأنواعها وتأثير تعاطى المخدرات التخليقية وارتباطها بالعنف وارتكاب الجرائم، وأيضا آليات الاكتشاف المبكر للتعاطي،



آليات الاكتشاف المبكر للتعاطي

ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى توفير أوجه الدعم لاستثمار طاقات الشباب في تنفيذ البرامج التوعوية للوقاية من الإدمان في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتوفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وحث مرضى الإدمان منهم على التقدم للعلاج المجانى من خلال المراكز العلاجية التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن " 16023".

كما يتم اختيار كوادر من أبناء محافظات هذه القرى بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" وبناء قدراتهم كمتطوعين وقيادات طبيعية تقوم بتنفيذ أنشطة الوقاية ونشر رسائل التوعية داخل تلك القرى بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع الأسر في القرى، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب،للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، كذلك تنفيذ زيارات منزلية للأهالي لتوعيتهم بخطورة تعاطي المخدرات

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