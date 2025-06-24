مدير صندوق مكافحة الإدمان: نحرص على الارتقاء بدور الشباب من خطورة المخدرات

أكد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان حرص الصندوق على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة، وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية.

لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات، وأن من ضمن المهام الوظيفية للشباب المتطوعين لدى الصندوق والبالغ عددهم حتى الآن أكثر من 34 ألف متطوع على مستوى كافة محافظات الجمهورية، المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات للوقاية من تعاطي المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وأيضًا المشاركة المستمرة بكافة الفعاليات القومية والعالمية ومنتدى الشباب الدولي للوقاية من المخدرات، والذي يعقد سنويًا بمقر مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا.

أهمية دور الرياضة في مواجهة المشكلات

وأشار الدكتور عمرو عثمان إلى أن الهدف من إطلاق الأنشطة الرياضية بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة المخدرات، التأكيد على أهمية دور الرياضة في مواجهة المشكلات، لاسيما مشكلة تعاطى المخدرات بالتوازى مع تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعي الفئات المختلفة بخطورة التعاطى وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطى والإدمان التي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية وجارى تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

جاء ذلك خلال فعالية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، حيث تم إطلاق مهرجان العاصمة الإدارية وتضمن إطلاق ماراثون رياضي تحت شعار " الاستثمار في الوقاية..أنت أقوى من المخدرات "، وتنفيذ أنشطة وألعاب رياضية مرتبطة برفع الوعى بخطورة التعاطي في إطار الحرص على تنفيذ برامج وقائية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

خطورة تعاطي المواد المخدرة

وتم على هامش الماراثون الرياضي تنفيذ أنشطة وألعاب رياضية في العاب اليد والقدم، بالإضافة إلى ألعاب ترفيهية وعرض المشروع القومي للياقه البدنية، والذي تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، والاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب، اتحاد مراكز شباب مصر، بجانب تنفيذ مبادرات وأنشطة لتوعية الشباب بخطورة تعاطي المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم، وأن المخدرات تجعلك خفيف الظل وأنها تزيد من التركيز أو تزيد من القوة أو كوّن المخدرات تزيد الثقة بالنفس، وغيرها من المعتقدات الخاطئة.

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