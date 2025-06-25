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مباحث الدقهلية تحرر فتاة محتجزة داخل مخزن خردة

امن الدقهلية، فيتو
امن الدقهلية، فيتو

حررت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة شربين في محافظة الدقهلية  فتاة عاملة باليومية  في منتصف العقد الثالث من عمرها، تم احتجازها بمخزن خردة بقرية العيادية.

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من بعض الأهالي بقرية العيادية لمركز شرطة شربين  بوجود فتاة مكبلة داخل مخزن تجميع خردة.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الاحتجاز والتقت  مع "أحمد م م خ" 55 سنة صاحب المخزن ومقيم بذات القرية، وقام بفتح باب المخزن بحضوره.

و تبين تواجد  "عبدالله ا ع ج" 52 سنة فني اصلاح موازين، ومقيم إمبابة - الجيزة.

وخلال التواجد تم سماع صوت استغاثة إحدى السيدات بداخل المخزن، وبتتبع أثر الصوت تم العثور على سيدة مكبلة اليدين ومسجاة أرضًا - تم فك وثاقها وتحريرها وتبين أنها تدعى "هند م أ ز"  25  عاملة بالأجرة طرف مالك المخزن، ومقيمة في مركز دكرنس، ووجود إصابة بها عبارة عن سحجة بالجهة اليمني بالجبيهة.

بالفحص تبين أنه خلال قدوم فني إصلاح الموازين  للعمل بالمخزن، وتواجد المذكورة بمفردها، ولدى رؤيتها له، حاولت التودد والتقرب منه واستغلت تواجدها بمفردها بالمخزن وطلبت منه إقامة علاقة جنسية معها، فرفض المذكور ذلك فقامت بتهديده بأنها سوف تخبر مالك المخزن بمحاولته الاعتداء عليها، فقام المذكور بتوثيق يديها بالحبال ودفعها أرضًا واحتجازها بالمخزن لحين حضور مالكه ووضع أمرها وذلك وفقا لما جاء بمحضر الشرطة المحرر بالواقعة.

تم ضبط المذكورين وبمواجهتهما بمضمون الفحص، وبسؤال مالك المخزن نفى علمه بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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