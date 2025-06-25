النيابة تستعلم من الحي عن تاريخ عقار تعرض لانهيار جزئي بالمطرية

أرسلت نيابة المطرية الي الحي للاستعلام عن حالة عقار تعرض لانهيار جزئي لبيان تاريخه وهل صدرت قرارات بشأنه، وأمرت بتشكيل لجنة هندسية للمعاينة والفحص وفحص العقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط أجزاء من عقار بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين سقوط سلم العقار وتم إخلاء السكان دون وقوع اية اصابات او خسائر بشرية وانتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بونش وسيارتات الاسعاف وتجري الان عملية رفع الهدم وفرضت القوات كردون امني حول المنطقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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