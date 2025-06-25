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"الرشيدي" يكرم سمر مصطفى منسق أنشطة التوكاتسو بالمدارس الحكومية بالدقهلية (صور)

الرشيدي يكرم سمر
"الرشيدي" يكرم سمر مصطفى منسق أنشطة التوكاتسو

كرم  اليوم  المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة تعليم الدقهلية سمر مصطفى طه موجه رياض الأطفال بإدارة غرب المنصورة التعليمية ومسئول المدارس المصرية اليابانية ومنسق أنشطة التوكاتسو  بالمدارس الحكومية بالدقهلية بمناسبة اعتمادها مدرب دولي لأنشطة التوكاتسو ضمن أعضاء الدفعة الرابعة من الفريق المعتمد للتدريب على أنشطة التوكاتسو بالتعاون والتنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (چايكا).

تكريم متابع المدارس المصرية اليابانية منسق أنشطة التوكاتسو  بالمدارس الحكومية بالدقهلية

جاء التكريم بحضور بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( چايكا )

وقد شهد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الإثنين الماضى فعاليات تكريم 16 مدربًا جديدًا ليصل إجمالي عدد مدربي التوكاتسو المعتمدين إلى 54 مدربًا بحضور  ساتشيكو إيموتو النائب الأول لرئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) والوفد المرافق لها وفوميو إيواي سفير اليابان بالقاهرة ولفيف من قيادات التعليم بالوزارة.

التوسع في تطبيق أنشطة التوكاتسو

و كان  الوزير أكد على أهمية التوسع في تطبيق أنشطة التوكاتسو لما لها من أثر بالغ في دعم تنمية الشخصية للطلاب مشيرًا إلى الدور المحوري لهذه الأنشطة في بناء منظومة تعليمية متكاملة ترتكز على القيم والمهارات الحياتية.

كما أشار  إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في المدارس المصرية اليابانية لتصبح تجربة رائدة في إحداث نقلة نوعية في تطوير نظم التعليم في مصر.

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