وكيل تعليم الدقهلية يرأس لجنة تقييم المتقدمين لشغل وظيفة مسئول متابعة أنشطة التوكاتسو

ترأس الدكتور اشرف العربي وكيل تعليم الدقهلية لجنة لتقييم المتقدمين لشغل وظيفة مسئول متابعة أنشطة التوكاتسو للمدارس المصرية اليابانية والمدارس القائمة.

ياتي ذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وفقًا للكتاب الدوري رقم ( ٣٧ )بتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠٢٣ وتأكيد الوزير على زيادة فعالية العمل داخل المدارس المصرية اليابانية والتي وصل عددها إلى ( 55 ) مدرسة بالإضافة إلى ( 100 ) مدرسة حكومية قائمة ‏وفي إطار بروتوكول التعاون الموقع مع الجانب الياباني وأهمية اختيار أفضل العناصر التي تعمل بهذه المنظومة ممن تتوافر لديهم السمات الشخصية والقدرات المهنية والفنية التي تتناسب مع مهام تفعيل ومتابعة تنفيذ الأنشطة بكفاءة عالية تم الإعلان عن فتح باب التقديم لترشيح متابعين لتنفيذ الأنشطة من العاملين الحاصلين على مؤهل تربوي وتم تشكيل لجنة من المختصين بالمديرية لعقد المقابلات الشخصية.

وقد ترأس اللجنة الدكتور أشرف العربي وكيل تعليم الدقهلية وعضوية كل من: الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام، الدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات والأنشطة، إجلال الغمري مدير عام الشئون المالية والإدارية، خالد الشحات مدير إدارة الشئون القانونية، الدكتور علاء أحمد مسئول المدارس المصرية اليابانية والقائمة بالمديرية، الدكتور ياسر مسعد منسق قطاع الدقهلية لمتابعة أنشطة التوكاتسو بوحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة، سمر مصطفى مسئول متابعة أنشطة التوكاتسو بالدقهلية



و قد أكد العربي علي إلتزام اللجنة بالدقة والشفافية والمصداقية متمنيًا للجميع التوفيق والسداد

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