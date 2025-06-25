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تذاكر 8 ساعات يوميا وتحرص على الصلاة، الثانية على الشهادة الإعدادية بالقليوبية تكشف سر تفوقها

الثانية على الإعدادية
الثانية على الإعدادية بالقليوبية، فيتو

بهدوء وثقة، تحدثت الطالبة حنين محمد سعيد، الحاصلة على المركز الثاني في الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية لعام 2025، عن رحلتها نحو التفوق، مؤكدة أن الالتزام بالمذاكرة اليومية، والدعاء، والرضا، كانت مفاتيح نجاحها.

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.14 %

حنين، التي حققت مجموع 279.5 درجة من 280، قالت إنها حرصت على أداء واجباتها اليومية دون تأجيل، لتجنب تراكم الدروس، مما ساعدها على الفهم والتركيز وعدم الضغط في فترات الامتحانات.

واضافت:"كنت أذاكر حوالي 8 ساعات يوميًّا.. لم أكن أنتظر وقت الامتحان لأبدأ، بل كنت أنظم وقتي من البداية".

 

وترى أن الجانب الروحي كان له دور كبير في تفوقها، موضحة:"التقرب من ربنا، والمحافظة على الصلاة، أعطاني راحة نفسية وطمأنينة خلتني أقدر أركز وأكمل".

 

وعن طموحها، قالت: "أتمنى أن أصبح طبيبة أخدم بيها مجتمعي.. وأرد الجميل لأهلي اللي دعّموني طول الوقت".


اعتماد النتيجة وتهنئة الأوائل

وكان المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2025 بنسبة نجاح بلغت 83.14%، وذلك بحضور مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وإسلام عبد الفتاح، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية.

كما حرص المحافظ على تقديم التهنئة لأوائل الطلاب والطالبات، مؤكدًا دعمه الكامل لكل النماذج المضيئة، واعتزازه بأبناء المحافظة الذين يرفعون اسمها عاليًا.

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بعد قليل، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية

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