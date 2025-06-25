نجم ليفربول السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن آدم لالانا، لاعب خط وسط ليفربول السابق، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعدما قضى الإنجليزي ست سنوات في أنفيلد عقب التعاقد معه من ساوثامبتون خلال صيف عام 2014.

مسيرة لالانا مع ليفربول

وجاء موسم لالانا الأول مع ليفربول تحت قيادة بريندان رودجرز وشمل 41 مباراة وستة أهداف، على الرغم من أن تأثير لالانا نما أكثر بعد تعيين يورجن كلوب مدربا للريدز في أكتوبر 2015.

ساهم لالانا بثمانية أهداف وسبع تمريرات حاسمة في الدوري خلال موسم 2016-2017، مما ساعد ليفربول على استعادة التأهل لدوري أبطال أوروبا.



كما فاز لالانا بكأس أبطال أوروبا مع ليفربول في عام 2019، وشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، وفاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2020، وكان ذلك في موسمه الأخير مع النادي.



بعد مغادرة ليفربول، انضم لالانا إلى برايتون وهوف ألبيون، حيث شارك في 104 مباريات وسجل أربع مرات قبل مغادرته في عام 2024. ثم عاد إلى ساوثامبتون في العام الماضي، حيث كان ذلك بمثابة موسمه الأخير كلاعب محترف.



لالانا شارك مع إنجلترا في 34 مناسبة على المستوى الدولي، وسجل ثلاثة أهداف.

الآن، وبعد أن بلغ 37 عامًا، قرر إنهاء مسيرته كلاعب كرة قدم.

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