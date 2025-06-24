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رياضة

نابولي يبدأ مفاوضاته للتعاقد مع نجم ليفربول

نونيز، فيتو
نونيز، فيتو

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن آخر المستجدات المتعلقة بمستقبل الدولي الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم ليفربول، بعد العروض التي وصلته.

 

نابولي يبدأ خطواته لضم نونيز

وارتبط اسم نونيز بمغادرة ليفربول هذا الصيف، في ظل اهتمام نابولي بضمه.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن نابولي وليفربول سيجريان اتصالات مباشرة اليوم لمناقشة تفاصيل صفقة نونيز.

وأضاف التقرير، أن المفاوضات بين الناديين لا تزال في مراحلها الأولى، لكن نابولي حصل على الضوء الأخضر من نونيز بالانتقال لبطل الكالتشيو.

ولفت التقرير، إلى أن ليفربول لا يمانع بيع نونيز هذا الصيف، ولكن بشروط مالية محددة.

 

أرقام نونيز مع ليفربول 

وانضم نونيز إلى ليفربول في صيف 2022، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، مقابل 85 مليون يورو.

وشارك نونيز خلال الموسم المنقضي مع ليفربول في 47 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع مثلها.

 

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