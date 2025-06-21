افتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بالجيزة غدا

تنظم محافظة الجيزة، غدًا الأحد، معرضًا للحرف التراثية والمنتجات اليدوية، والذي يشمل منتجات السجاد، والخزف، والفخار، وغيرها من الحرف التي تشتهر بها العديد من قرى المحافظة، وذلك بفندق الفورسيزون بحي جنوب المحافظة.

افتتاح معرض للحرف التراثية والمنتجات اليدوية

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن تنظيم المعرض يأتي في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لما له من دور كبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية.



وأشار إلى حرص المحافظة على توطين الصناعات الحرفية والتراثية، نظرًا لأهميتها في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.

توطين الصناعات الحرفية والتراثية

وأوضح المحافظ أن المعرض يُقام بمشاركة العديد من العارضين من أبناء محافظة الجيزة ومنصة ايادي مصر إلى جانب مشاركين من المحافظات والسفارات ويستمر على مدار يومي 22 و23 يونيو الجاري مشيرًا الي انه مفتوح للجمهور بشكل مجاني بما يُسهم في توسيع دائرة النفع وتعزيز التكامل والتبادل الحرفي بين المشاركين.

إتاحة فرص تدريبية لمنتجي الحرف والصناعات التراثية

كما أشار المهندس عادل النجار إلى أن المحافظة حريصة على التعاون مع كافة الجهات المعنية لتنظيم المعارض والملتقيات الداعمة لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية، بهدف التعريف بمنتجاتهم وتسويقها، بما يعزز من فرص ترويج الصناعات المحلية.



وأضاف محافظ الجيزة أن المحافظة تتيح فرصًا تدريبية لمنتجي الحرف والصناعات التراثية، لتأهيلهم ودعم قدراتهم ضمن استراتيجية تطوير وتسويق هذه المنتجات وفتح منافذ تسويقية جديدة، وهو ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة.

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