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محافظ جنوب سيناء يستقبل الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء يستقبل الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة

استقبل اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، السيد أليساندرو فراكستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في جمهورية مصر العربية، وذلك على هامش افتتاح مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، ضمن مشروع "جرين شرم".

 

محافظ جنوب سيناء يستقبل الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويكرّمه تقديرًا لجهوده بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر

 

وخلال اللقاء، أعرب المحافظ عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود المتميزة التي بذلها السيد فراكستي خلال فترة عمله في مصر، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبه البرنامج في دعم جهود الدولة المصرية وتحقيق رؤية القيادة السياسية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والحفاظ على البيئة، ورفع جودة الحياة للمواطنين، خاصة في المناطق ذات الحساسية البيئية كجنوب سيناء.

وأكد المحافظ أن السيد فراكستي كان شريكًا حقيقيًا في مسيرة التنمية، وقدم نموذجًا يحتذى به في دعم المجتمعات المحلية وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير قرية الغرقانة هو أحد ثمار هذه الشراكة الناجحة، التي تجسّد توجه الدولة نحو تمكين المجتمعات البدوية وتحقيق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين مستوى المعيشة، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

 

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وفي ختام اللقاء، قام المحافظ بتكريم السيد أليساندرو فراكستي، بمنحه شعار المحافظة، تقديرًا لجهوده المخلصة، متمنيًا له دوام التوفيق في مهامه المستقبلية، ومؤكدًا استمرار التعاون المثمر بين محافظة جنوب سيناء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يخدم أهداف الدولة في التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، أعرب السيد فراكستي عن شكره العميق لمحافظة جنوب سيناء على هذا التكريم، مؤكدًا سعادته بالتعاون الوثيق مع المحافظة، وفخره بما تحقق من نجاحات في دعم المجتمعات المحلية وتنفيذ مشروعات تنموية تحافظ على البيئة وتحقق التنمية الشاملة، في ظل دعم القيادة السياسية المصرية لهذا التوجه.

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