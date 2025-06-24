بعد لقائها على الكورنيش، محافظ شمال سيناء يستقبل الطفلة ملك بائعة الفشار وأسرتها

التقى اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، بمكتبه الطفلة ملك بائعة الفشار وأسرتها، وصدق المحافظ على عمل كرفان حضاري للأسرة، ليكون مصدر دخل ثابت لهم، لمواجهة متطلبات الحياة اليومية.

محافظ شمال سيناء يلتقي الطفلة ملك بائعة الفشار وأسرتها

ووجه المحافظ بعض الجمعيات الأهلية بتوفير المساعدات اللازمة للأسرة، وشدد على والد ملك بعدم وقوفها بالشارع مرة أخرى، والتنسيق مع المجلس القومي للسكان لاستخراج الأوراق الثبوتية للأسرة والالتحاق بالمراحل التعليمية للأطفال.

الجدير بالذكر أن المحافظ أثناء مروره بشارع البحر أول أمس بالعريش التقى الطفلة ملك، حيث كانت تقوم ببيع الفشار لكسب الرزق ومساعدة أسرتها.

وحرص المحافظ على التوقف للحديث مع الطفلة، معربًا عن تقديره لكفاحها وشجاعتها في مواجهة ظروف الحياة والعمل بكرامة، مؤكدًا أن هذه النماذج الملهمة تستحق كل الدعم والاهتمام.

ووجه العلاقات العامة بالمحافظة بالتواصل مع أسرتها.

وناشد المحافظ المواطنين التواصل مباشرة، والإبلاغ عن مثل هذه الحالات لمساعدتهم وعمل اللازم.

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