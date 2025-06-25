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محافظات

محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ قرارات لصالح المواطنين

اجتماع محافظ جنوب
اجتماع محافظ جنوب سيناء

عقد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اجتماعًا تنفيذيًا موسعًا، بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام،  والمستشارين ورؤساء المدن المعنيين، ورؤساء الجهات التنفيذية، وممثلي الجهات والشركات ذات الصلة لمتابعة تنفيذ قرارات لصالح المواطنين

محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ قرارات لصالح المواطنين

ويأتي هذا الاجتماع متابعةً لمناقشات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقدة يوم الإثنين، والتي شارك فيها المحافظ، وتم خلالها استعراض عدد من المشروعات الحيوية التي تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن هذا الاجتماع التنفيذي يُترجم عمليًا ما وجه به فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن المرحلة الراهنة هي "مرحلة البناء والتنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية"، مضيفًا:
"نحن ملتزمون بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وملتزمون أمام أهل جنوب سيناء بتقديم حلول فورية وجذرية لأي تحديات، من خلال التنسيق الدائم بين الجهاز التنفيذي ونواب البرلمان".

ووجّه المحافظ بتكليف فرق عمل متخصصة  برئاسة السكرتير العام وإشراف نائب المحافظ ومتابعة أعضاء مجلس النواب لتنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات برلمانية خلال الاجتماع، وعلى رأسها:

تنفيذ مقايسة الكهرباء الخاصة بتقسيم الشباب برأس سدر.

حل مشكلة المنطقة الخدمية خلف مانتا برأس سدر.

البدء في إنشاء المنطقة الحرفية برأس سدر.

تسعير وتقنين الأراضي بنظام اجتماعي في نويبع بالتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية.

تسريع أعمال تقنين أوضاع المنازل والمباني المقامة، وخصوصًا في التجمعات البدوية والمناطق النائية، مع توفير تسهيلات في السداد والتسجيل، تنفيذًا لتكليفات الدولة بضمان استقرار المواطنين قانونيًا ومعيشيًا.

 

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كما شدد المحافظ على أن محافظة جنوب سيناء تتحرك وفق خطة استراتيجية واضحة تعتمد على تقسيمها إلى خمس قطاعات تنموية، مع التركيز على استثمار مقوماتها في السياحة، والخدمات اللوجستية، والتعدين، وتحقيق التوازن بين التطوير والحفاظ على البيئة.

وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ أن العمل مستمر بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلبية احتياجات ومطالب المواطنين، ووفق رؤية تنموية متكاملة تترجم توجيهات القيادة السياسية إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية.

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