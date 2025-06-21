السبت 21 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المتهم بقتل ابنة زوجته في مدينة نصر يدلي باعترافات تفصيلية أمام النيابة

عاطل متهم بقتل ابنة
عاطل متهم بقتل ابنة زوجته، فيتو

أدلي عاطل متهم بقتل ابنة زوجته البالغة من العمر 23 سنة باعترافات تفصيلية أمام نيابة مدينة نصر

وقال المتهم: إنه لم يقصد قتل المجني عليها بل كان يقوم بتأديبها بسبب تغيبها المتكرر وهروبها من المنزل.

وأضاف المتهم: إن المجني عليها تغيبت عن المنزل لأكثر من شهرين ،ثم عادت وما إن رأها حتي حبسها ثم انهال عليها ضربا بماسورة حديدية حتي هشم رأسها وتوفيت بين يديه قائلا: “دي بنتي أنا اللي مربيها كنت بأدبها بهدلت سمعتنا”.


تلقت مباحث قسم شرطة مدينة نصر بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة فتاة متوفاة داخل شقة سكنية بمنطقة مدينة نصر، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلي مكان البلاغ.

وبالفحص تبين العثور علي جثة فتاة مهشمة الرأس وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج والدتها ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.

تم نقل جثة المجني عليها الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفنها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وحبس المتهم علي ذمة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قسم شرطة مدينة نصر النيابة العامة مدينة نصر

مواد متعلقة

متسولة وزوجها، القبض على المتهمين بقتل طبيب شهير في طنطا

الأكثر قراءة

المشدد 10 سنوات لسائق "قطار طوخ" وتغريمه 9.5 مليون جنيه

استخراج جثة طليق البلوجر لولا من تحت أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة

متسولة وزوجها، القبض على المتهمين بقتل طبيب شهير في طنطا

النيابة تحقق مع زوجة حسام حسن بسبب خلاف بينهما علي إيجار فيلا

مصرع 3 أفراد من أسرة واحدة في حادث دهس على محور المشير

جون إدوارد يقترب من حسم أولى صفقات نادي الزمالك

أسباب إيقاف البطاقات التموينية وخطوات إعادتها

الكندوز يرتفع 7 جنيهات، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم السبت

خدمات

المزيد

تحديث جديد لـ "واتساب" يهدف إلى تطوير أداة كتابة ذكية لأجهزة الأندرويد

الكندوز يرتفع 7 جنيهات، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

سعر السكر في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خواطر الشعراوي، الرد على تساؤلات موسى عليه السلام فيما فعله الخضر (فيديو)

تفسير رؤية المتسول في المنام وعلاقتها بالهموم والأحزان

بداية جديدة وأمل جديد، الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية