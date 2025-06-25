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محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.9%

محافظ أسوان يعتمد
محافظ أسوان يعتمد نتيجة الاعدادية

اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2024/2025 حيث بلغت نسبة النجاح 76.9 %  .

نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان 

واعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 88 %، وأيضًا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة  100 %، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى  100 %، بينما بلغت نسبة النجاح لفصول التلمذة الصناعية 100٪.

 

جاء ذلك أثناء عرض مدير مديرية التربية والتعليم محمود بدوى النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ أسوان والذي قدم التهنئة  للطلاب الناجحين بشكل عام، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح، مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار فى المستقبل.

ومن جانبه أوضح محمود بدوى أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 27 ألف و927 طالب وطالبة داخل 189 لجنة امتحانية، نظام (عام - لغات - رياضى - خاص - دمج) على مستوى الإدارات التعليمية الخمس.

فيما بلغ إجمالى عدد الطلاب الناجحين 21 ألف و 478 طالب وطالبة، على أن يتم فتح باب التظلمات بدءًا من يوم الأحد القادم، ولمدة 15 يوم، لافتًا إلى أنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان  يمكن التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية على الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان، وأيضًا عبر موقع بوابة أسوان الالكترونية من خلال الدخول على الرابط التالي: ( ).

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