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محافظات

تنظيم حملة مكبرة لضبط الأسعار فى الأسواق بأسوان (صور)

تنظيم حملة مكبرة
تنظيم حملة مكبرة لضبط الأسعار فى الاسواق باسوان

 شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تكثيف حملات التفتيش والمتابعة للتأكد من توافر وجودة السلع والمنتجات داخل الأسواق بمختلف المراكز والمدن  لضمان تلبية احتياجات المواطنين من مختلف السلع الاستهلاكية مع التصدى لكافة أشكال الاحتكار والغش التجارى.

 ومن جانبه أوضح عاطف كامل رئيس مركز ومدينة إدفو بأنه بناءًا على تكليفات محافظ أسوان، تم تنظيم حملة مكبرة لضبط الأسعار داخل الأسواق بشارع السوق، وشارع 23 يوليو وذلك بقيادة نواب رئيس المركز ورؤساء الأحياء، وبمشاركة جهاز حماية المستهلك ومديريتي التموين والصحة وغيرها من الجهات المعنية.

 أشار إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 36 محضر إغلاق ومخالفات عدم وجود تراخيص وشهادات صحية، بالإضافة إلى مخالفات عدم إتباع سياسة حماية المستهلك وعدم الإعلان عن السعر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفات التى تم رصدها، وجار المتابعة ومواصلة الحملات لمنع تكرار هذه المخالفات والتصدى لأى مخالفات جديدة.

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