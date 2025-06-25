تجديد حبس 16 مسئولا بالأحياء لتورطهم في قضية فساد

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس 16 مسئولا لتورطهم في استغلال سلطاتهم الوظيفية في عمليات تسهيل ارتكاب مخالفات في البناء 15 يوما على ذمة التحقيق.

تفاصيل القبض على مسئولين لتورطهم في قضية فساد

وقالت هيئة الرقابة الإدارية فى بيان لها: إنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل ومتابعة قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، مع ضمان حوكمة الإجراءات والتصدى لمحاولات التحايل على القانون لإهدار مستحقات الدولة وزيادة مخالفات البناء، أسفرت المتابعة عن سعي بعض المسئولين لاستغلال سلطاتهم الوظيفية في تحقيق منافع مادية غير مشروعة من بعض المقاولين وأصحاب العقارات، مقابل تمكينهم من ارتكاب مخالفات بناء حديثة والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وقبول التصالح عليها باعتبارها مخالفات قديمة قبل إصدار القانون.



وبإجراء التحريات، تبين تورط 16 متهما في تلك الوقائع، ومنهم سكرتير عام مساعد إحدى المحافظات، ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق، ورئيس حي، وعدد من المسئولين وبالعرض على جهات التحقيق صدر أمر بضبط المتهمين حيث وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم التزوير والرشوة والإضرار بالمال العام وتقرر حبسهم احتياطيًا وجاري استكمال التحقيقات.

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