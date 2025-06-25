محاكمة أمين الخزينة بالقومي لخدمات نقل الدم بتهمة الاختلاس والتزوير بعد قليل

تنظر محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل، محاكمة أمين الخزينة الرئيسي بالمركز القومي لخدمات نقل الدم بتهمة الاختلاس والتزوير.

القصة بدأت بمبلغ ضخم وانتهت باتهامات ثقيلة

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 39 لسنة 2023 (حصر أموال عامة عليا)، والمقيدة برقم 51 لسنة 2024 (جنايات أموال عامة عليا)، عن اختفاء مبلغ مالي ضخم تجاوز 534 ألف جنيه من خزينة المركز القومي لخدمات نقل الدم.

ووجهت النيابة للمتهم، أنه خلال الفترة من أكتوبر 2020 وحتى نوفمبر 2021، وقام بإيداع المبلغ في حسابه الشخصي بدلا من توريده إلى البنك المركزي المصري، كما تقتضي اللوائح.

تزوير بالحبر والقلم.. لكن لا يخدع العدالة

كما وجهت النيابة للمتهم جريمة تزوير، فقد اتهمت النيابة "ك. إ." بالتلاعب في إيصالات استلام نقدية رسمية (ذات أرقام 33 ع.ح و33 ح)، حيث سجل مبالغ أقل من تلك التي تسلمها بالفعل من المتعاملين مع جهة عمله.

وأفادت التحقيقات أن المتهم قام بتزوير حوافظ توريد نقدية، مدعيا أنه أودع المبالغ كاملة، باستخدام قسائم مزورة نسبت زورا للبنك المركزي، وأعدت بدقة تحاكي المستندات الأصلية.

التحويل إلى الجنايات.. والعدالة تنتظر كلمتها

وكان المستشار معتز الحميلي، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة أصدر قرارا بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات للمحاكمة العاجلة. وخلال جلسة اليوم، قررت المحكمة التأجيل لاستكمال الإجراءات، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

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