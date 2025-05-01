استعجال تحريات مباحث الأموال العامة ل 6 متهمين بتهمة غسل 260 مليون جنيه

أمرت نيابة الأموال العامة، باستعجال تحريات مباحث الأموال العامة ل 6 أشخاص من بينهم 4 مسجلين جنائيًا؛ لقيامهم بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 260 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار وترويج المواد المخدرة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

غسل 260 مليون جنيه من تجارة المخدرات

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة عبر إسباغ طابع الشرعية عليها، من خلال شراء عقارات، سيارات، أراضٍ زراعية، إلى جانب تأسيس أنشطة تجارية ظاهرها قانوني بهدف تبييض الأموال وإخفاء حقيقتها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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