السبت 22 فبراير 2025
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حوادث

حبس عاطل بتهمة انتحال صفة مسئول بحي السلام للنصب على أصحاب المحال

متهم
متهم

 أمرت نيابة السلام بحبس عاطل بتهمة انتحال صفة مسئول بحى السلام، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (موظف بالمعاش"له معلومات جنائية") بالنصب والاحتيال على المواطنين أصحاب المحلات والأكشاك بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة بأسلوب "إنتحال صفة"، والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بوجود مخالفات عليهم.

 

 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى – كارنيه منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية إبان فترة عمله بالجهة) وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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نيابة السلام أمن القاهرة النيابة العامة

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