الزمالك يُنهي ملفات مهمة قبل انطلاق الموسم الجديد.. أحمد شريف أول صفقات الهجوم.. القائمة الأولى كاملة ولا رحيل مجاني.. صرف مستحقات اللاعبين وإنهاء أي أزمات مالية

كشفت مصادر داخل القلعة البيضاء عن سلسلة من التحركات الحاسمة على مستوى الصفقات، والجهاز الفني، ومستحقات اللاعبين، لتأمين بداية قوية للفريق على المستويين المحلي والقاري، وهذا في إطار استعدادات نادي الزمالك للموسم الجديد.

أحمد شريف أول صفقات الهجوم.. واتفاق رسمي تم

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن المهاجم أحمد شريف، مهاجم فريق فاركو، سيكون من أوائل صفقات القلعة البيضاء هذا الصيف، وذلك بعد جلسة جمعت اللاعب بالمدير الرياضي جون إدوارد خلال الأيام القليلة الماضية.

وشهدت الجلسة اتفاقًا رسميًا على التوقيع لمدة 4 سنوات، ليكون أحمد شريف ضمن الخط الأمامي الذي تسعى الإدارة لدعمه، وسط توجه لتعزيز مركز رأس الحربة بلاعبين شباب يمتلكون الطموح والقدرة على التطور.

محمد شريف يقترب.. والاتفاق شبه مكتمل

في سياق متصل، كشف مصدر مسؤول بالزمالك عن آخر تطورات مفاوضات ضم محمد شريف، مهاجم الأهلي السابق.

وأكد المصدر أن تواصلًا حدث مؤخرًا بين اللاعب وإدارة الزمالك، وأبدى اللاعب ترحيبه الكامل بالانتقال للقلعة البيضاء، خاصة في ظل رغبته في خوض تحدٍ جديد بعد رحيله عن الأهلي.

وأضاف أن هناك “رتوشًا أخيرة” متبقية لإعلان الصفقة رسميًا، لتكون بمثابة ضربة قوية في سوق الانتقالات.



القائمة الأولى كاملة.. ولا رحيل مجاني

وبالحديث عن ملف القيد، أوضح مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة الكرة قررت قيد جميع لاعبي الفريق الأول في القائمة الأولى التي سيتم إرسالها إلى اتحاد الكرة يوم السبت المقبل.

وشدد المصدر على أنه لن يرحل أي لاعب مجانًا هذا الصيف، وأن أي انتقال محتمل سيكون بمقابل مالي يليق بقيمة اللاعب والنادي، بما يتماشى مع سياسة الحفاظ على أصول الزمالك المالية والفنية.

صرف المستحقات.. وإنهاء أي أزمات مالية

في خطوة هدفها دعم الاستقرار داخل غرفة الملابس، أكد المصدر ذاته أن النادي انتهى تمامًا من صرف كافة المستحقات المالية الخاصة بلاعبي الفريق عن الموسم المنقضي، بما في ذلك مكافأة التتويج بكأس مصر.

وتابع: “لا توجد أي متأخرات حالية لدى اللاعبين، وكل الأمور المالية تم تسويتها”، وهي خطوة تُحسب للإدارة الجديدة التي تسعى لإعادة بناء الثقة والالتزام.

نونو ألميدا على طاولة الزمالك.. بترشيح من فيريرا

أما على صعيد الجهاز الفني، فقد كشف مصدر زملكاوي أن المدير الفني السابق جوسفالدو فيريرا رشح مساعده البرتغالي نونو ألميدا لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن إدارة النادي تدرس الأمر بجدية، دون أن تُصدر قرارًا نهائيًا حتى الآن، وسط مفاضلة بين عدد من السير الذاتية المرشحة، مع التركيز على المدرسة التدريبية التي تناسب هوية الزمالك.

تقييم شامل وإعادة بناء

ما يجري داخل الزمالك حاليًا يعكس توجّهًا إداريًا نحو إعادة ترتيب البيت من الداخل، بداية من الصفقات المدروسة، إلى ضمان الاستقرار المالي، ومرورًا باختيار جهاز فني قادر على تحقيق طموحات الجماهير.

ويبقى الفيصل هو الاستمرارية والتنفيذ على أرض الواقع، لبناء فريق قوي قادر على المنافسة واستعادة البطولات.

وعلي جانب آخر، يسعى نادي الزمالك لضم أحد لاعبي النادي الأهلي السابقين، خلال الميركاتو الصيفي استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.

الزمالك يسعى لضم حمزة علاء

وعلمت فيتو أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات مع حمزة علاء حارس مرمى النادي الأهلي السابق.

ويسعى الزمالك لضم حمزة علاء في صفقة انتقال حر بعد رحيله نهائيا عن الأهلي.

على جانب آخر، بدأت إدارة نادي الزمالك التحرك من أجل تسويق لاعب الفريق الشاب أحمد الجفالي، صانع الألعاب التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحثًا عن عرض مناسب في الدوري التونسي.

نية لإعارة اللاعب

أكد مصدر داخل الزمالك أن الاتجاه الأقرب داخل لجنة الكرة هو تسويق اللاعب على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي، وذلك من أجل منحه فرصة المشاركة بانتظام واكتساب المزيد من الخبرات في أحد أندية الدوري التونسي، تمهيدًا لعودته مستقبلًا.

اللاعب خارج الحسابات الفنية حاليا

أوضح المصدر أن الجفالي لا يدخل ضمن خطط الجهاز الفني في الوقت الحالي بسبب وجود أكثر من لاعب في مركزه، وهو ما دفع الإدارة للبحث عن فرصة لعب حقيقية له خارج النادي، بدلًا من بقائه على مقاعد البدلاء.

ترحيب اللاعب بالفكرة

أبدى اللاعب موافقة مبدئية على فكرة الخروج للإعارة، خاصة في حال تلقي عرض من نادٍ تونسي يضمن له المشاركة بانتظام، وهو ما اعتبره خطوة مهمة في مسيرته.

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