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خارج الحدود

مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: إيران حاولت صنع قنبلة نووية ومن السابق لأوانه تأكيد تدمير مواقعها النووية

مندوب إسرائيل لدى
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، فيتو

قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، إنه من السابق لأوانه تأكيد تدمير مواقع إيران النووية بالكامل. 

وأضاف “دانون”، أن إيران حاولت صنع قنبلة نووية، وأن وكالة الطاقة الدولية لم تستطع التحقق من برنامج إيران النووي.

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مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون مواقع إيران النووية صنع قنبلة نووية برنامج ايران النووي

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