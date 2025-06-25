الأربعاء 25 يونيو 2025
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خارج الحدود

بعد رفع القيود، السفارة الأمريكية في إسرائيل تستأنف عملها اليوم

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في إسرائيل

أعلنت السفارة الأمريكية في إسرائيل استئناف عملها الاعتيادي، اليوم الأربعاء، عقب رفع القيود التي فرضتها قيادة الجبهة الداخلية.

وبحسب موقع "واي نت" العبري، فإن تعليمات البقاء في المناطق المحمية لموظفي السفارة وعائلاتهم رُفعت، ولكن حُظر عليهم مغادرة منطقة دان والقدس وبئر السبع، باستثناء السفر بين هذه المناطق، بما في ذلك مطار بن جوريون وجسر اللنبي.

وتُستأنف الخدمات القنصلية، بما في ذلك إصدار جوازات السفر وشهادات الميلاد للمواطنين الأمريكيين، بكامل طاقتها ابتداءً من صباح اليوم في القدس وتل أبيب. وستُستأنف خدمات التأشيرات يوم الاثنين الـ30 من يونيو/حزيران الحالي.

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واشنطن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران السفارة الأمريكية في إسرائيل قيادة الجبهة الداخلية مطار بن جوريون

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