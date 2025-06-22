تجديد حبس عصابة تتزعمها سيدة بتهمة السرقة في الزاوية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء تجديد حبس 3 عاطلين بينهم سيدة كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب جرائم السرقات من داخل المتاجر بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقال المتهمون أمام النيابة العامة إنهم يختارون المحلات التي يكون لها زبائن كثر، وخاصة متاجر بيع قطع غيار السيارات والهواتف المحمولة قائلين “بنسرق المحلات الغنية”.

وكانت قد تلقت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا من عدد من المواطنين يفيدون فيه بتعرض متاجرهم للسرقة من قبل اشخاص مجهولين، علي الفور كون رجال المباحث فريق بحث كبيرا وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الوقائع 3 أشخاص بينهم سيدة.



وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء في ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة متاجر بأسلوب كسر النوافذ.

وضبط بحوزة المتهمين قطع غيار سيارات، عدد من الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، خزينة حديدية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأصدرت قراراتها المتقدمة.

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