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رياضة

مونتيري يواجه أوراوا في ختام دور مجموعات مونديال الأندية

مونتيري
مونتيري

مونديال الأندية، يستعد فريق مونتيري المكسيكي لمواجهة قوية أمام  أوراوا ريد دايموندز الياباني، فجر غد الخميس، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وتضم المجموعة الخامسة كلا من: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، اوراوا الياباني.

 

وتقام مباراة مونتيري أمام  أوراوا  في تمام الساعة الرابعة فجر الخميس 26 يونيو 2025 على ملعب "ريد بول أرينا" في مدينة هاريسون بولاية نيوجيرسي.

 

ويحتل فريق مونتيري المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطتين، جمعهما من تعادلين أمام ريفر بليت الأرجنتيني وإنتر ميلان الإيطالي، بينما يتذيل أوراوا الترتيب بلا نقاط، بعد خسارتين متتاليتين أمام الفريقين ذاتهما.

 

ويدخل مونتيري اللقاء تحت ضغط تحقيق الفوز فقط، وانتظار ما ستسفر عنه نتيجة لقاء إنتر ميلان وريفر بليت الذي يقام في التوقيت ذاته فيما يخوض الفريق الياباني المباراة بدوافع فنية ومعنوية كبيرة، من أجل حفظ ماء الوجه وتحقيق نتيجة إيجابية تليق بتمثيل الكرة الآسيوية في البطولة.

 

ترتيب المجموعة الخامسة قبل الجولة الأخيرة 

 

1- ريفر بليت (الأرجنتين): 4 نقاط

2- إنتر ميلان (إيطاليا): 4 نقاط

3- مونتيري (المكسيك): نقطتان

4- أوراوا ريدز (اليابان): 0 نقاط

 


وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 لأول مرة بالنظام الموسع، بمشاركة 32 فريقًا موزعين على 8 مجموعات، تضم كل منها 4 فرق. ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، الذي يقام بنظام خروج المغلوب، وصولًا إلى النهائي المقرر يوم 13 يوليو المقبل، على ملعب "ميتلايف" الشهير في ولاية نيوجيرسي.

 

مواجهات دور الـ16 من كأس العالم للأندية


متصدر المجموعة الأولى (بالميراس) ضد وصيف المجموعة الثانية (بوتافوجو).

متصدر المجموعة الثانية (باريس سان جيرمان) ضد وصيف المجموعة الأولى (إنتر ميامي).

متصدر المجموعة الثالثة (بنفيكا) ضد وصيف المجموعة الرابعة (تشيلسي).

متصدر المجموعة الرابعة (فلامينجو) ضد وصيف المجموعة الثالثة (بايرن ميونخ).

متصدر المجموعة الخامسة ضد وصيف المجموعة السادسة

متصدر المجموعة السادسة ضد وصيف المجموعة الخامسة.

متصدر المجموعة السابعة (يوفنتوس حتى الآن) ضد وصيف المجموعة الثامنة.

متصدر المجموعة الثامنة ضد وصيف المجموعة السابعة (مانشستر سيتي حتى الآن).

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