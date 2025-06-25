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رياضة

ترتيب مجموعة الترجي في كأس العالم للأندية 2025

الترجي وتشيلسي
الترجي وتشيلسي

كأس العالم للأندية، أسدل الستار على منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي شهدت صراعًا قويًا حتى الجولة الأخيرة.

وضمت المجموعة الرابعة كلًا من: فلامينجو البرازيلي، وتشيلسي الإنجليزي، والترجي التونسي، ولوس أنجلوس الأمريكي.


وأسفرت منافسات المجموعة عن تأهل فلامينجو البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي إلى دور الـ16، بينما ودع الترجي التونسي ولوس أنجلوس الأمريكي البطولة من دور المجموعات.

 

 

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز فلامينجو على الترجي بهدفين دون رد، بينما تفوق تشيلسي على لوس أنجلوس بنتيجة 2-0.

وفي الجولة الثانية، حقق الترجي فوزه الوحيد على لوس أنجلوس بهدف دون رد، في حين تغلب فلامينجو على تشيلسي في قمة المجموعة بنتيجة 3-1.


واختتمت مباريات المجموعة بالجولة الثالثة، حيث تعادل فلامينجو مع لوس أنجلوس بهدف لمثله، بينما تفوق تشيلسي على الترجي بثلاثة أهداف دون رد.

قد تكون صورة ‏‏‏كرة قدم‏، و‏كرة قدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏FIFA CLUB WORLD CUP 2025 GROUP D CR FLAMENGO GPWDLPTS D GP PTS 3 32107 1 2 CHELY 勝 CHELSEA CHELSEAF FC 32016 2 3 ESPÉRANCE DE TUNISIE 3 31023 1 LN LAFC 30121 3 လျပ် ال RLO Cu 3 DA ZN FIFA EVERYGAME|FREELDAZN.COM FREE EEİDAZN.COM EVERY GAME‏'‏‏

ترتيب مجموعة الترجي في كأس العالم للأندية


فلامينجو (البرازيل) – 7 نقاط.

تشيلسي (إنجلترا) – 6 نقاط.

الترجي (تونس) – 3 نقاط.

لوس أنجلوس (الولايات المتحدة) – نقطة واحدة.

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