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خارج الحدود

ضربة موجعة لجيش الاحتلال، تفجير ناقلة جند في غزة يسفر عن مقتل وإصابة 19 جنديا

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد المصابين جراء الحادث الأمني الذي وقف في قطاع غزة إلي نحو 16 جريحا، أغلبهم إصابتهم حرجة.

 

كمين للمقاومة في خان يونس بقطاع غزة

وكانت وسائل إعلام عبرية، أكدت منذ قليل، مقتل 3 جنود وإصابة آخرين بعضهم حالتهم حرجة في كمين للمقاومة في خان يونس بقطاع غزة.

وأكدت وسائل إعلام عبرية، بأن سلاح الجو التابع لـ جيش الاحتلال يكثف تحليقه في الأجواء لإجلاء الجرحى ومحاولة العثور على الجنود المفقودين، مشدده علي أنه لا يزال هناك جنود مفقودون في موقع الكمين بخان يونس وهناك مخاوف على حياتهم.

 

استهداف ناقلة جند تابعة لسلاح الهندسة في كمين خان يونس

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلي إصابة ناقلة جند تابعة لسلاح الهندسة في كمين خان يونس واشتعال النيران فيها، ثم تعرضت قوة الإنقاذ لكمين آخر.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء، تدمير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة برميلية شديدة الانفجار في محيط مسجد الكتيبة وسط خان يونس بقطاع غزة.

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