ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025

اعتمد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2025/2026، وذلك بنسبة نجاح بلغت 83.14% للشهادة الإعدادية العامة.



أظهرت الإحصائيات أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 120,547 طالبًا، حضر منهم 119,716 طالبًا، فيما نجح 99,529 طالبًا وطالبة.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية، حيث تقدم للامتحان 2,916 طالبًا، حضر منهم 2,590 طالبًا، ونجح 2,203 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 85.16%.

وبهذه المناسبة، أعرب محافظ القليوبية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح، مؤكدًا أن التفوق هو السبيل الوحيد للنهوض بالوطن. كما وجه الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع التعليم في المحافظة على جهودهم المبذولة طوال العام الدراسي، والتي أسهمت في تحقيق نتائج مشرفة.

وفي لفتة كريمة، أجرى المحافظ اتصالًا هاتفيًا بالطالب الحاصل على المركز الأول على مستوى الشهادة الإعدادية، وهنأه بحصوله على نسبة نجاح 100% (280 من 280 درجة).

جاء اعتماد النتائج بحضور الأستاذ مصطفى طه عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ إسلام عبد الفتاح، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية بالقليوبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.