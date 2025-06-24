الأربعاء 25 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025

محافظ القليوبية يعتمد
محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية، فيتو

اعتمد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2025/2026، وذلك بنسبة نجاح بلغت 83.14% للشهادة الإعدادية العامة.

 

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 وجدول الزيادات الجديدة

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.14 %


أظهرت الإحصائيات أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 120,547 طالبًا، حضر منهم 119,716 طالبًا، فيما نجح 99,529 طالبًا وطالبة.
كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية، حيث تقدم للامتحان 2,916 طالبًا، حضر منهم 2,590 طالبًا، ونجح 2,203 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 85.16%.
وبهذه المناسبة، أعرب محافظ القليوبية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح، مؤكدًا أن التفوق هو السبيل الوحيد للنهوض بالوطن. كما وجه الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع التعليم في المحافظة على جهودهم المبذولة طوال العام الدراسي، والتي أسهمت في تحقيق نتائج مشرفة.
وفي لفتة كريمة، أجرى المحافظ اتصالًا هاتفيًا بالطالب الحاصل على المركز الأول على مستوى الشهادة الإعدادية، وهنأه بحصوله على نسبة نجاح 100% (280 من 280 درجة).
جاء اعتماد النتائج بحضور الأستاذ مصطفى طه عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ إسلام عبد الفتاح، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية بالقليوبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشهادة الاعدادية الشهادة الاعدادية في محافظة المهندس ايمن عطية محاف المهندس ايمن عطية تيجة الشهادة الإعدادية ظهرت الان نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسى الثانى للشهادة الاعدادية العامة

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.14 %

بعد قليل، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية

كشف غموض العثور على جثة عجوز بكفر العرب في بنها

السيطرة على حريق شب فى مقلب تجميع القمامة بالقليوبية

إصابة شخص بطلق ناري في الرأس خلال مشاجرة بالقليوبية

وفد جامعة بنها يزور "سكاريا للعلوم التطبيقية" بتركيا

قافلة علاجية تكشف على 1173 مواطن من نزلاء مستشفى الصحة النفسية وذويهم بالخانكة

جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة ستيني بها آثار طعنات بالقليوبية

الأكثر قراءة

بيراميدز يحسم الجدل بشأن موقفه من ضم لاعب الأهلي

بالأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة البورصة المصرية

إخلاء 12 منزلا بحي السيدة زينب بسبب الخطورة الداهمة

كواليس الفخ القاتل، القسام تكشف طريقة إيقاع وحدة إسرائيلية في كمين ناري بخان يونس

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.14 %

بعد قليل، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

خدمات

المزيد

أسعار هواتف المحمول الأقل من 15 آلاف جنيه في السوق المصرية

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الثلاثاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعدما طاله القصف الإسرائيلي.. معلومات عن سجن إيفين سيئ السمعة في إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الدروس المستفادة من الهجرة النبوية؟ عالم أزهري يجيب (فيديو)

أدعية استقبال العام الهجري الجديد 1447، أذكار لا يفوتك ثوابها

خالد الجندي: حب النبي لـ مكة لا يوصف وعبّر عنه في لحظات الهجرة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية