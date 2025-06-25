الأربعاء 25 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فلوباتير عماد الأول على الشهادة الإعدادية بالقليوبية: أحلم أن أكون طبيب الغلابة

الأول على الإعدادية
الأول على الإعدادية بالقليوبية، فيتو

حصد الطالب فلوباتير عماد محروس سعد سلام المركز الأول على مستوى محافظة القليوبية في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، بعد حصوله على الدرجة النهائية بمجموع 280 درجة، ليحقق إنجازًا كبيرًا بتفوقه وسط آلاف الطلاب.

 الطالب فلوباتير عماد الأول على مستوى محافظة القليوبية في الشهادة الإعدادية 

فلوباتير، طالب مجتهد بمدرسة منارة الكرداسي الإعدادية بمدينة الخصوص، لم يحصد المركز الأول صدفة، بل كانت ثمرة أشهر من الالتزام والمذاكرة اليومية التي تجاوزت 8 ساعات، مدعومًا بأسرة آمنت به وشجعه في كل خطوة، وبأمٍ ساهرة لم تتركه لحظة، وأبٍ كان خير داعم ومعين.

وفي تصريحاته، أعرب فلوباتير عن سعادته البالغة باتصال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الذي أبلغه بتفوقه.

 

الخطوة القادمة لأول الإعدادية بالقليوبية: مدرسة STEM للمتفوقين 

وكشف فلوباتير عن نيته الالتحاق بمدرسة STEM للمتفوقين، موضحًا أنه يسعى لدخول كلية الطب البشري بعد الثانوية العامة، لكي يكون  طبيبًا يخدم الفقراء، وطبيبا للغلابة، وأن يرفع  اسم بلده عاليًا.

 

تعليم القليوبية: نموذج يحتذى به

من جهته، وجه مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، التهنئة للطالب وأسرته، مؤكدًا أن هذا التفوق ليس مجرد درجات، بل هو قصة نجاح حقيقية يجب أن تُروي.

وأضاف أن مديرية التعليم بالقليوبية تسعى دائمًا لتكريم النماذج المشرفة، مشجعًا جميع الطلاب على الاقتداء بهذه النماذج، والعمل الجاد لتحقيق أحلامهم مهما كانت التحديات.


وقال والد الطالب  ان نجله رفع رأسه وحقق الحلم،حيث كان حريصا على المذاكرة والانضباط أما والدته، اضافت انها كانت  تسهر  بجواره يوميًا، يراجع له، فهو  مؤمن  به، ويقول له  دائمًا: ستصل.. وستحقق حلمك، والحمد لله تحقق اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم بالقليوبية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية مديرية التعليم بالقليوبية محافظة القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.14 %

ضبط 4 أشخاص للاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية فى القليوبية

شكاوى طلاب القليوبية من صعوبة النحو في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025

خبير يحذر من خطر وشيك على سد النهضة ويطالب إثيوبيا بالتحرك فورا قبل 20 يوليو

زغلول صيام يتحدى: عقد زيزو في اتحاد الكرة بـ 5 ملايين جنيه في السنة (فيديو)

أسفر عن وفيات ومصابين، أول صور لحادث انقلاب "ميكروباص" بالطريق الأوسطي تجاه البدرشين

بيراميدز يحسم الجدل بشأن موقفه من ضم لاعب الأهلي

ترامب يحتد على نتنياهو بسبب إيران: مهمتنا انتهت وجيشنا لن يساعد إسرائيل

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.14 %

وفيات ومصابون في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي

خدمات

المزيد

أسعار هواتف المحمول الأقل من 15 آلاف جنيه في السوق المصرية

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الثلاثاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعدما طاله القصف الإسرائيلي.. معلومات عن سجن إيفين سيئ السمعة في إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 25 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية