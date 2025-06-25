فلوباتير عماد الأول على الشهادة الإعدادية بالقليوبية: أحلم أن أكون طبيب الغلابة

حصد الطالب فلوباتير عماد محروس سعد سلام المركز الأول على مستوى محافظة القليوبية في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، بعد حصوله على الدرجة النهائية بمجموع 280 درجة، ليحقق إنجازًا كبيرًا بتفوقه وسط آلاف الطلاب.

الطالب فلوباتير عماد الأول على مستوى محافظة القليوبية في الشهادة الإعدادية

فلوباتير، طالب مجتهد بمدرسة منارة الكرداسي الإعدادية بمدينة الخصوص، لم يحصد المركز الأول صدفة، بل كانت ثمرة أشهر من الالتزام والمذاكرة اليومية التي تجاوزت 8 ساعات، مدعومًا بأسرة آمنت به وشجعه في كل خطوة، وبأمٍ ساهرة لم تتركه لحظة، وأبٍ كان خير داعم ومعين.

وفي تصريحاته، أعرب فلوباتير عن سعادته البالغة باتصال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الذي أبلغه بتفوقه.

الخطوة القادمة لأول الإعدادية بالقليوبية: مدرسة STEM للمتفوقين

وكشف فلوباتير عن نيته الالتحاق بمدرسة STEM للمتفوقين، موضحًا أنه يسعى لدخول كلية الطب البشري بعد الثانوية العامة، لكي يكون طبيبًا يخدم الفقراء، وطبيبا للغلابة، وأن يرفع اسم بلده عاليًا.

تعليم القليوبية: نموذج يحتذى به

من جهته، وجه مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، التهنئة للطالب وأسرته، مؤكدًا أن هذا التفوق ليس مجرد درجات، بل هو قصة نجاح حقيقية يجب أن تُروي.

وأضاف أن مديرية التعليم بالقليوبية تسعى دائمًا لتكريم النماذج المشرفة، مشجعًا جميع الطلاب على الاقتداء بهذه النماذج، والعمل الجاد لتحقيق أحلامهم مهما كانت التحديات.



وقال والد الطالب ان نجله رفع رأسه وحقق الحلم،حيث كان حريصا على المذاكرة والانضباط أما والدته، اضافت انها كانت تسهر بجواره يوميًا، يراجع له، فهو مؤمن به، ويقول له دائمًا: ستصل.. وستحقق حلمك، والحمد لله تحقق اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.