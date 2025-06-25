حملة لضبط وصلات المياه الخلسة بأكتوبر الجديدة

شن جهاز مدينة أكتوبر الجديدة حملة مكثفة استهدفت ضبط التوصيلات غير القانونية، حيث جابت اللجنة عددًا من المناطق السكنية منها 800 فدان وغرب المطار، وكشفت عن وجود توصيلات مياه مخالفة (وصلات خلسة) واتخذت إجراءات فورية بقطع المياه وفصل الخطوط المخالفة وأحرزت محاضر رسمية ضد المخالفين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأهابت اللجنة بالمواطنين الالتزام بعدم تنفيذ أي توصيلات مخالفة، مؤكدةً أن الحملات ستستمر بشكل دوري لضبط المخالفات، وحماية موارد الدولة، وضمان العدالة في توزيع خدمات المياه.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على البنية التحتية للمرافق العامة.

وتواصل لجنة قطع المياه واكتشاف الوصلات الخلسة أعمالها الميدانية بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة، في إطار المتابعة الدورية للمشروعات والخدمات بالمدن الجديدة.

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كانازاوا يوكيو، الرئيس التنفيذي لشركة "تايتان كابيتال" اليابانية، المتخصصة في مجال الاستثمار العقاري، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون فى مجال التطوير العقاري، وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مصر، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات والمستثمرين اليابانيين فى مصر، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستهل وزير الإسكان، اللقاء، بالترحيب بكانازاوا يوكيو، والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق ومتانة العلاقات بين مصر واليابان، واهتمام الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، بتعزيز سبل التعاون المشترك مع جميع الشركات والمستثمرين اليابانيين، فى مجالات عمل الوزارة، وتقديم كل أوجه الدعم للمستثمرين والشركات اليابانية، بما يحقق مصلحة الطرفين.

وأكد وزير الإسكان حرص الوزارة على تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي، معربا عن تطلعه للتعاون مع الشركة اليابانية، حيث أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بين مشروعات عمرانية متكاملة، أو مشروعات خدمية، أو مشروعات سياحية وفندقية، يمكن تنفيذها بنظام الشراكة مع الشركة بالمدن الجديدة، لافتًا إلى أنه يتطلع أيضًا للتعاون فيما يخص توطين صناعة المهمات الخاصة بمشروعات المرافق والبنية التحتية وتحلية مياه البحر، حيث تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرًا لهذا الملف، بالإضافة إلى أعمال الصيانة للمحطات الموجودة على مستوى الجمهورية ومشروعات البنية التحتية والمرافق.

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