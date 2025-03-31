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رياضة

تفاصيل شيك صفقة انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان في 2017

نيمار
نيمار

كشف الوكيل السابق لأعمال النجم البرازيلي نيمار جونيور، فاجنر ريبيرو، عن تفاصيل شيك انتقال اللاعب من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2017.

وقال ريبيرو في مقابلة نقلتها شبكة GFFN الفرنسية "لقد كان شيكا لا ينسى، حتى أننا التقطنا له صورة".

وأضاف "220 مليون يورو! لن تكون هناك أي صفقة انتقال أخرى بهذا الحجم".


وأشار "لقد جاء الشيك من بنك قطر وكتب باللغة العربية، ولم أفهم شيئا حينها، ولكن لن أنسى الرقم أبدا، لقد بدا أنه سيكون ضربا من الخيال".

وكشف أيضا "لقد قفز راتب نيمار من 25 مليون يورو مع برشلونة إلى 40 مليون يورو مع بي إس جي".

وأتم تصريحاته "لقد أنفق ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان المال دون أي اعتبارات لأنه كان يتمنى بقوة الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، ومعهم لا حدود لتفكيرك، فإذا أرادوا شيئا سيحصلون عليه".

ورحل نيمار عن البارسا بعد 186 مباراة مع الفريق، سجل فيها 105 أهداف و76 تمريرة حاسمة، لينتقل إلى باريس حيث شارك في 173 مباراة، مسجلا 118 هدفا إضافة إلى 77 تمريرة حاسمة.

أرقام نيمار مع باريس سان جيرمان

وتوج نيمار بالقميص الباريسي بلقب الدوري الفرنسي خمس مرات، وكأس فرنسا ثلاث مرات، وكأس الرابطة مرتين، وكأس الأبطال أربع مرات، قبل أن ينتقل إلى الهلال السعودي في صيف 2023 مقابل 90 مليون يورو.

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