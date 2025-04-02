جماهير سانتوس تهاجم نيمار بسبب رقصة وتتهمه بالتهرب من المباريات

أثار البرازيلي نيمار دا سيلفا، غضب جماهير فريقه سانتوس، بعد ظهوره في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرقص رغم غيابه عن مباريات فريقه بسبب الإصابة.

وكان نيمار انضم إلى سانتوس في يناير الماضي، حيث عاد للفريق البرازيلي بعدما رحل عنهم في 2013 إلى برشلونة، ليتعرض للإصابة قبل شهر تقريبًا، ولم يتواجد خلال هزيمة فريقه أمام فاسكو دا جاما بثنائية مقابل هدف، وقيل إنه كان يتلقى العلاج للتعافي من الإصابة.

ويعتبر نيمار أحد رؤساء فريق فوريا المشارك بدوري الملوك للكرة السباعية، والذي أسسه جيرارد بيكيه زميله السابق في برشلونة، بقواعد وقوانين مختلفة عن كرة القدم، حيث فاز فريق نيمار 4-2 على ريال إيليت، وظهر اللاعب البرازيلي بعد المباراة وهو يحتفل بالفوز مع بعض المشجعين والمشاركين في الدوري، وهو يرقص مع واحدة من المغنيات على هامش المباراة.

ذلك الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تسبب في موجة انتقادات كبيرة ضد اللاعب البرازيلي، واتهمه البعض بأنه يتهرب من لعب كرة القدم، من أجل الحفلات والأمور غير المهمة بالنسبة للنادي البرازيلي.

يأتي ذلك، بعد الوقت الذي أصيب فيه نيمار، الذي تزامن مع عيد ميلاد شقيقته رافائيلا، وهو ما اعتاد نيمار على الإصابة خلاله لحضور حفل عيد الميلاد.

وخاض اللاعب البرازيلي 7 مباريات مع سانتوس وساهم في 6 أهداف، حيث سجل 3 وصنع 3، قبل أن يتعرض للإصابة في مارس الماضي.

إصابة نيمار تبعده عن مواجهة نصف نهائي بطولة ساو باولو

وجلس المهاجم البالغ 33 عاما والذي استدعي مجددا للالتحاق بصفوف منتخب بلاده بسبب شعوره بآلام في فخذه الأيسر على مقاعد البدلاء طوال دقائق مباراة فريقه أمام كورينثيانز في نصف نهائي بطولة ساو باولو، والتي خسرها فريقه 2-1.

وأوضح نيمار، العائد من إصابة خطرة في ركبته اليسرى أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، عبر حسابه على "إنستجرام" أنه بدأ يشعر بالألم الخميس.

كان سبق لمدربه أن قرر إخراجه في الدقيقة 76 أمام ريد بول براجانتينو في الدور ربع النهائي في الثاني من مارس، كإجراء احترازي بعدما شعر بآلام في الفخذ ذاته.

هجوم على نيمار بسبب كرنفال ريو دي جانيرو

ولكن في اليوم التالي، تواجد أفضل هداف في المنتخب البرازيلي (79 هدفًا) في سامبادروم لحضور عروض مدارس السامبا في ريو دي جانيرو، وهو ما كان كافيًا لإطلاق العنان للانتقادات مجددًا بسبب أسلوب حياته، رغم أنه قام بهذه الرحلة خلال أيام العطلة الممنوحة له من قبل ناديه.

وتساءل ميلتون نيفيز كاتب عمود في موقع "يو أو إل" الإلكتروني: إذا كان مصابًا حقًّا، فلماذا ذهب إلى ريو لحضور الكرنفال؟ لماذا لم يركّز على تعافيه؟.

وبدوره كتب ماورو سيزار بيريرا، وهو معلق رياضي مشهور آخر في البرازيل متسائلًا: كرة القدم في المرتبة الثانية؟.

وفي وقت لم يعلن النادي أو اللاعب أي تفاصيل حول طبيعة الإصابة، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الإصابة كانت عبارة عن تورم بسيط في الفخذ.

موقف نيمار من مباراتي كولومبيا والأرجنتين بتصفيات كأس العالم 2026

وبعد رحلته إلى كرنفال ريو، تدرّب النجم البرازيلي بشكل طبيعي الأربعاء، وحسب قوله فإن الإصابة التي أبعدته عن مباراة نصف النهائي ضد كورينثيانز حدثت الخميس، وهو اليوم الذي تم استدعاؤه فيه لمباراتي البرازيل ضد كولومبيا والأرجنتين في 20 و25 الشهر الحالي ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ولم يرتدِ نيمار قميص "سيليساو" منذ أكتوبر 2023، عندما تعرض لإصابة خطيرة في ركبته أمام الأوروجواي أبعدته عن الملاعب لمدة عام تقريبًا.

وفي عام 2019، أثناء دفاعه عن ألوان باريس سان جرمان الفرنسي، كان البرازيلي أيضًا هدفًا لانتقادات بسبب ذهابه إلى كرنفال ريو بينما كان يتعافى من كسر في قدمه.

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