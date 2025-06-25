تنفيذ 104 آلاف شقة بمنطقة غرب المطار بأكتوبر الجديدة بتكلفة 60 مليار جنيه

أكد المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أن المدينة تشهد حاليًّا طفرة عمرانية متسارعة، لا سيما بمنطقة غرب المطار، التي تمثل إحدى أهم المناطق الواعدة في المدينة، لما تحتضنه من مشروعات سكنية ضخمة ومرافق بنية تحتية متطورة.

وأشار إلى أن هذه المتابعة الميدانية تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة دفع معدلات التنفيذ والتواجد المستمر بمواقع العمل لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ.



وتابع المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” بالمدينة، بالإضافة إلى الأعمال الجارية بوحدات مشروع “الإسكان الأخضر” بمنطقة غرب المطار.



وتضمنت الجولة متابعة دقيقة لمراحل التنفيذ الإنشائي من أعمال الأساسات والهيكل الخرساني، إلى جانب تفقد أعمال التشطيبات داخل الوحدات، مع مراجعة الواجهات الخارجية والداخلية، وتنسيق الألوان والتفاصيل المعمارية بما يحقق جودة الحياة ويعكس الطابع الحضاري للمشروع.



وأوضح نائب رئيس الجهاز أن المرحلة السادسة من مشروع “سكن كل المصريين” تضم نحو 55 ألف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي الدخل، في حين يشمل مشروع “الإسكان الأخضر” ما يقرب من 14 ألف وحدة سكنية يتم تنفيذها وفق معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة.



واكد أن منطقة غرب المطار تضم قرابة 104 آلاف وحدة سكنية تم ويجري تنفيذها، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه في قطاع الإسكان فقط، إلى جانب تنفيذ مشروعات بنية تحتية ومرافق عامة بقيمة تتخطى 20 مليار جنيه، ما يجعل من مدينة 6 أكتوبر الجديدة أحد أبرز نماذج التنمية العمرانية المتكاملة في الجمهورية الجديدة.

كما استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كانازاوا يوكيو، الرئيس التنفيذي لشركة "تايتان كابيتال" اليابانية، المتخصصة في مجال الاستثمار العقاري، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون فى مجال التطوير العقاري، وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مصر، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات والمستثمرين اليابانيين في مصر، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستهل وزير الإسكان، اللقاء، بالترحيب بكانازاوا يوكيو، والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق ومتانة العلاقات بين مصر واليابان، واهتمام الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، بتعزيز سبل التعاون المشترك مع جميع الشركات والمستثمرين اليابانيين، فى مجالات عمل الوزارة، وتقديم كل أوجه الدعم للمستثمرين والشركات اليابانية، بما يحقق مصلحة الطرفين.

وأكد وزير الإسكان حرص الوزارة على تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي، معربا عن تطلعه للتعاون مع الشركة اليابانية، حيث أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بين مشروعات عمرانية متكاملة، أو مشروعات خدمية، أو مشروعات سياحية وفندقية، يمكن تنفيذها بنظام الشراكة مع الشركة بالمدن الجديدة، لافتًا إلى أنه يتطلع أيضًا للتعاون فيما يخص توطين صناعة المهمات الخاصة بمشروعات المرافق والبنية التحتية وتحلية مياه البحر، حيث تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرًا لهذا الملف، بالإضافة إلى أعمال الصيانة للمحطات الموجودة على مستوى الجمهورية ومشروعات البنية التحتية والمرافق.

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