مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: البرنامج النووي الإيراني سلمي ولن نتخلى عنه

قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، إن إسرائيل والولايات المتحدة خالفتا القانون الدولي وهاجمتا منشآت نووية إيرانية.

وطالب إسرائيل بوقف العنف ضد إيران فورًا، مشيرًا إلى أن البرنامج النووي الإيراني سلمي ولن نتخلى عنه.

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