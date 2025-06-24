الأربعاء 25 يونيو 2025
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خارج الحدود

نيويورك تايمز تكشف مفاجأة بشأن اليوارنيوم المخصب الإيراني بعد الضربات الأمريكية الإسرائيلية

منشأة فوردو النووية
منشأة فوردو النووية الإيرانية، فيتو

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن إيران نقلت جزءًا كبيرًا من مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مواقع آمنة وسرية، قبل تنفيذ الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة.

 

تدمير محدود للمواد النووية الإيرانية

وأشارت الصحيفة، نقلًا عن مصادر استخباراتية، إلى أن هذا التحرك قلّل بشكل كبير من فعالية الضربات العسكرية، حيث اقتصرت الأضرار على تدمير كمية محدودة فقط من المواد النووية والمعدات.

 

تقدير استخباراتي مبكر

وأوضحت أن إيران كانت على ما يبدو تتوقع هجومًا وشيكًا، وربما استندت إلى تسريبات أو مؤشرات من تحركات عسكرية استخباراتية غربية، ما منحها الوقت الكافي لإخفاء المواد الحساسة.

 

شكوك في فعالية الاستهداف للمنشآت النووية الإيرانية

يثير هذا التقرير تساؤلات حول مدى نجاح العملية العسكرية الإسرائيلية–الأمريكية في تحجيم البرنامج النووي الإيراني، خاصة في ظل التصريحات العلنية المتضاربة بين واشنطن وتل أبيب بشأن نتائج الضربة.

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