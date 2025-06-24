وزير الدفاع الأمريكي: قنابلنا الضخمة أصابت الهدف في إيران بدقة

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجيث في تصريح لشبكة CNN إن الحملة الجوية الأمريكية الأخيرة على إيران حققت أهدافها بالكامل، مؤكدًا أن القنابل الضخمة التي استخدمناها أصابت أهدافها الحيوية بدقة متناهية، وعملت بشكل مثالي.

شل البرنامج النووي الإيراني

وأضاف الوزير: "استنادًا إلى المعلومات الاستخباراتية والبيانات الميدانية، يمكننا القول بثقة إننا دمرنا تمامًا قدرة إيران على تصنيع أسلحة نووية في الوقت الراهن".

عملية محكمة التخطيط للأهداف النووية الإيرانية

وأشار إلى أن العملية استندت إلى تخطيط استخباراتي دقيق ومراقبة فنية مكثفة لـ الأهداف النووية الإيرانية، مع استخدام تكنولوجيا قصف متقدمة لضمان أعلى نسبة نجاح دون تعريض القوات الأمريكية للخطر.

تحذير مبطن من وزير الدفاع الأمريكي لإيران

واختتم الوزير تصريحه بالتشديد على أن واشنطن ستستمر في مراقبة أي محاولة لإعادة بناء البرنامج النووي الإيراني، ولن تتردد في تكرار الضربة إذا لزم الأمر.

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