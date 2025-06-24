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رياضة

بوكا جونيورز يتقدم على أوكلاند سيتي 1-0 في الشوط الأول

بوكا جونيورز الأرجنتيني،
بوكا جونيورز الأرجنتيني، فيتو

مونديال الأندية، تقدم فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة، في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

أهداف مباراة بوكا جونيورز وأوكلاند سيتي 

جاء هدف بوكا جونيورز عن طريق حارس مرمى أوكلاند سيتي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 23 بعد ما اصطدمت به الكرة. 

تشكيل بوكا جونيورز ضد أوكلاند سيتي

 

بوكا جونيورز يسعى لفوز بعدد وافر من الأهداف

ويسعى بوكا جونيورز لتحقيق الفوز على أوكلاند سيتي المتواضع بـ 7 أهداف نظيفة، على أمل أن يتعثر بنفيكا ويخسر أمام بايرن ميونخ بأكثر من فارق هدفين، خاصة أن بوكا جونيورز خسر أمام بايرن ميونخ في الجولة الثانية 2-1.

أما فريق أوكلاند سيتي فقد ودع البطولة رسميا بعد خسارته أول مباراتين في دور المجموعات، أمام بايرن ميونخ 10-0 وأمام بنفيكا 6-0.

فريق أوكلاند سيتي، فيتو
فريق أوكلاند سيتي، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وبايرن ميونخ

تنقل مباراة بوكا جونيورز ضد أوكلاند سيتي على الهواء مباشرة، عبر منصة دازن الرقمية. 

بوكا جونيورز يسقط أمام بايرن ميونخ بثنائية

وفاز بايرن ميونخ الألماني على  بوكا جونيورز الأرجنتيني فجر السبت بثنائية مقابل هدف في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة بمونديال الأندية 2025، ليبلغ رسميا ثمن نهائي كأس العالم للأندية، ويتصدر المجموعة حاليا ب6 نقاط.

بنفيكا وبوكا جونيورز يتصارعان على بطاقة التأهل

ويتنافس الثنائي بنفيكا البرتغالي صاحب المركز الثاني بـ 4 نقاط، وبوكا جونيورز الأرجنتيني صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة على البطاقة الثانية عن المجموعة الثالثة من أجل التأهل لثمن مونديال الأندية. 

تشكيل بوكا جونيورز لمواجهة أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في كأس العالم للأندية

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