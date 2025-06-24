سي إن إن: تقييم مخابراتي يؤكد أن الهجمات على إيران لم تدمر مواقعها النووية

كشفت شبكة CNN الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن تقييمًا أوليًا لـ المخابرات الأمريكية يشير إلى أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران لم تؤدِّ إلى تدمير المنشات النووية الإيرانية الأساسية، رغم ما أعلنته تل أبيب.

تناقض تصريحات نتنياهو

يأتي هذا التقييم في تناقض مباشر مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال إن بلاده هاجمت عشرات المواقع النووية الإيرانية، وقتلت قادة وعلماء مرتبطين بالبرنامج النووي.

مراقبة مستمرة للمنشآت النووية الإيرانية

وأفادت المصادر أن واشنطن تواصل تحليل الصور الجوية والبيانات الاستخباراتية لتقييم حجم الأضرار الفعلي، وسط تشكيك متزايد بمدى التأثير العسكري طويل المدى للهجوم.

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