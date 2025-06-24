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خارج الحدود

إيران: لا نسعى لامتلاك أسلحة نووية ونتمسك بحقنا في التكنولوجيا السلمية

المشروع النووي الإيراني،
المشروع النووي الإيراني، فيتو

إيران، أكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أنها لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، مشددة على التزامها بمعاهدة عدم الانتشار النووي والمعايير الدولية.

 

إيران: حقوقنا مشروعة في امتلاك التكنولوجيا النووية

وأضافت الحكومة في البيان الرسمي: "نؤكد على حقوقنا المشروعة في امتلاك التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية، بما في ذلك إنتاج الطاقة والبحث العلمي والدوائي".

 

تدمير جميع المنشآت والقدرات النووية الإيرانية

من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تدمير جميع المنشآت والقدرات النووية الإيرانية كان شرفًا عظيمًا له خلال فترة ولايته، في إشارة إلى العمليات العسكرية والضغوط القصوى التي مورست على إيران.

وأضاف ترامب في تصريح جديد: "كل من إسرائيل وإيران أرادتا وقف الحرب بنفس القدر، رغم حالة العداء العلنية بينهما"، ما اعتبره مراقبون إشارة إلى وجود قنوات خلفية أو رغبات دولية مشتركة لإنهاء التصعيد.

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إيران الأسلحة النووية التكنولوجيا النووية الحكومة الإيرانية الرئيس الأمريكى ترامب

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