واشنطن بوست: نتنياهو أدرك أن ترامب لن يشارك عسكريا في الصراع بعد الآن

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول في البيت الأبيض أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فهم بشكل واضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يشارك عسكريًا في الصراع الحالي بين إسرائيل وإيران، أو أي تصعيد محتمل في المنطقة.

انسحاب ترامب من الانخراط المباشر مع إسرائيل ضد إيران

وبحسب المسؤول، فإن الرسالة التي نقلها ترامب خلال اتصالاته الأخيرة كانت صارمة وواضحة، مفادها أن الولايات المتحدة لن تتورط عسكريًا بشكل مباشر في أي مواجهة جديدة، رغم الدعم السياسي المعلن لإسرائيل والضربات الأمريكية لـ المنشات النووية الإيرانية.

أثر في الحسابات الإسرائيلية

وأشار التقرير إلى أن هذا الموقف كان عاملًا محوريًّا في تعديل الحسابات الإسرائيلية بشأن نطاق العمليات العسكرية، خاصة بعد الضربات المتبادلة مع طهران، ومحاولة الحفاظ على خطوط التهدئة.

وأفادت شبكة NBC News الأمريكية، نقلًا عن مصدر مطلع، أن قيادة الاحتلال شعرت بالذهول من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي انتقد فيها إسرائيل وإيران بشكل علني ولاذع في وقت حساس تشهده المنطقة.

وبحسب المصدر، فإن المسؤولين الإسرائيليين لم يتوقعوا أن يُدلي ترامب بتصريحات علنية يشكك فيها في أهداف الطرفين من الحرب، ويصرح بأنه دمر منشآت إيران النووية ثم "أوقف الحرب"، معتبرين أن اللغة العلنية "كسرت البروتوكول السياسي المعتاد".

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