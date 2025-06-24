ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن إيران لن يُسمح لها بامتلاك أسلحة نووية تحت أي ظرف، مؤكدًا أن "هذا هو آخر ما يفكرون فيه اليوم".



وأضاف: "لا يمكن أن نسمح لإيران بذلك.. لن يحدث ذلك في وجودي".

ترامب: إيران يمكن أن تصبح دولة تجارية عظيمة

ورغم اللهجة الحازمة تجاه برنامج إيران النووي، أشار ترامب إلى أن طهران تمتلك مقومات اقتصادية هائلة، وعلى رأسها النفط، مؤكدًا أنها يمكن أن تصبح دولة تجارية كبيرة إذا تخلت عن طموحاتها النووية.

ترامب: ضربنا المنشآت النووية بدقة وكانت ضربة مثالية

وكشف ترامب أنه أصدر أوامر بتدمير جميع المنشآت والقدرات النووية الإيرانية، مؤكدًا أن الضربة كانت مثالية وتم خلالها "تحييد الأهداف المحددة بالكامل"، على حد تعبيره.

وأوضح ترامب أنه بعد تنفيذ الضربة، سعت كل من إيران وإسرائيل إلى وقف التصعيد بنفس القدر، مشيرًا إلى أن ذلك ساعد على تجنب نزاع شامل.

ترامب: لا نريد تغيير النظام في إيران

واختتم ترامب تصريحاته بالقول: "لا أريد تغيير النظام الإيراني، لأن ذلك سيقود إلى الفوضى".

وشدد على أن أي محاولة لإسقاط النظام الإيراني ستدفع البلاد والمنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار الخطير.

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