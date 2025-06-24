الثلاثاء 24 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن إيران لن يُسمح لها بامتلاك أسلحة نووية تحت أي ظرف، مؤكدًا أن "هذا هو آخر ما يفكرون فيه اليوم".
 

وأضاف: "لا يمكن أن نسمح لإيران بذلك.. لن يحدث ذلك في وجودي".

 

ترامب: إيران يمكن أن تصبح دولة تجارية عظيمة

ورغم اللهجة الحازمة تجاه برنامج إيران النووي، أشار ترامب إلى أن طهران تمتلك مقومات اقتصادية هائلة، وعلى رأسها النفط، مؤكدًا أنها يمكن أن تصبح دولة تجارية كبيرة إذا تخلت عن طموحاتها النووية.

 

ترامب: ضربنا المنشآت النووية بدقة وكانت ضربة مثالية

وكشف ترامب أنه أصدر أوامر بتدمير جميع المنشآت والقدرات النووية الإيرانية، مؤكدًا أن الضربة كانت مثالية وتم خلالها "تحييد الأهداف المحددة بالكامل"، على حد تعبيره.

 

وأوضح ترامب أنه بعد تنفيذ الضربة، سعت كل من إيران وإسرائيل إلى وقف التصعيد بنفس القدر، مشيرًا إلى أن ذلك ساعد على تجنب نزاع شامل.

 

ترامب: لا نريد تغيير النظام في إيران

واختتم ترامب تصريحاته بالقول: "لا أريد تغيير النظام الإيراني، لأن ذلك سيقود إلى الفوضى".

وشدد على أن أي محاولة لإسقاط النظام الإيراني ستدفع البلاد والمنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار الخطير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب الرئيس الأمريكى النظام الإيراني إيران إسرائيل

مواد متعلقة

ترامب: شرف لي تدمير قدرات طهران النووية وإسرائيل وإيران أرادتا إنهاء الحرب

غضب ولهجة حادة، موقع أكسيوس يكشف كواليس مكالمة ترامب الأخيرة مع نتنياهو

رغم تحذير ترامب، إسرائيل تستهدف رادارا إيرانيا شمال طهران

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج

ليس محمد شريف، الزمالك يسعى لضم لاعب الأهلي السابق

سعر صرف الدولار في البنك المركزي بختام التعاملات (آخر تحديث)

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 64.39%

أعمال خرسانية بالسد الإثيوبي تثير القلق.. والخبراء: خطأ تصميم وتصدع كشفته الأقمار الصناعية

حقيقة رحيل أليو ديانج عن النادي الأهلي

الحكومة الإيرانية: سنعيد بناء المنازل والمنشآت المتضررة جراء الغارات الإسرائيلية

تفسير رؤية تنظيف الأسنان في المنام وعلاقته بالتخلص من العادات السيئة

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 24-6-2025

تراجع كبير فى أسعار الذهب تزامنًا مع وقف الحرب الإيرانية الإسرائيلية

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

المزيد

انفوجراف

بعدما طاله القصف الإسرائيلي.. معلومات عن سجن إيفين سيئ السمعة في إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: حب النبي لـ مكة لا يوصف وعبّر عنه في لحظات الهجرة (فيديو)

هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟، دار الإفتاء تحسم الجدل

تفسير رؤية تنظيف الأسنان في المنام وعلاقته بالتخلص من العادات السيئة

المزيد
الجريدة الرسمية