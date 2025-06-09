خلي بالك، تحذيرات من التعليم خلال الإجابة بورقة البابل شيت

الثانوية العامة 2025، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن 4 تحذيرات مهمة للتعامل مع ورقة امتحان البابل شيت لطلاب الصف الثالث الثانوي خلال امتحانات نهاية العام الدراسي 2024-2025 المقرر انطلاقها 15 يونيو الجاري.

امتحانات الثانوية العامة 2025

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع طلاب الثانوية العامة 2025، خلال الإجابة عن الأسئلة بورقة البابل شيت كالتالي:

1- ضرورة تظليل الإجابة الصحيحة على البابل شيت بقلم جاف واضح وكامل وليس نصف تظليل.

2- البعد عن القلم الرصاص مع كتابة البيانات بنفس القلم الجاف بخط واضح.

3- يمنع استخدام الكوريكتور.

4- الإجابة في المساحة المخصصة للأسئلة المقالية وعدم الكتابة على ظهر البابل شيت.

يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات العام الحالي والذي يبلغ حوالي 45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألفًا و353 طالبًا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232 وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح الوزير أن مواصفات أسئلة الامتحانات العام الحالي كما هي دون تغيير، حيث ستتضمن 85% لأسئلة الاختيار من متعدد، و15% للأسئلة المقالية.

وأكد الوزير أن الوزارة تبذل كافة الجهود من أجل صالح الطلاب، حيث تم نشر 12 نموذجًا استرشاديًّا لكل مادة على موقع الوزارة، وإتاحة عرض نماذج الإجابات عبر قناة "مدرستنا 3" من خلال معلمين متخصصين.

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