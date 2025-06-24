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رياضة

جاريث بيل يقترب من شراء نادي كارديف سيتي

جاريث بيل، فيتو
جاريث بيل، فيتو

كارديف سيتي، قال مصدر مقرب من قائد منتخب ويلز ونجم ريال مدريد السابق جاريث بيل، إن الأخير يقترب بقوة من الإستحواذ على نادي كارديف سيتي الإنجليزي.

وكشفت المصادر نفسها أن جاريث بيل سيلعب دورًا كبيرًا في حال تم الاستحواذ على النادي، وسيدعم الفريق بقوة من أجل العودة للدوري الإنجليزي الممتاز 

فريق كارديف سيتي، فيتو
فريق كارديف سيتي، فيتو

تاريخ تأسيس نادي كارديف سيتي

ويعد نادي كارديف سيتي من أقدم الأندية الانجليزية، حيث تأسس في مقاطعة ويلز البريطانية عام 1899 بمدينة كارديف في ويلز.

شارك فريق كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من مرة، ويلعب مبارايته الرسمية على ملعب كارديف سيتي والذي يتسع لحضور 26,896 متفرج

بطولة وحدة في سجل كارديف سيتي

كارديف سيتي سبق له الفوز بـكأس إنجلترا عام 1927 أمام نادي آرسنال، وحصل على الوصافة عام 1925 و2008 حيث خسرها أمام نادي بورتسموث.

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