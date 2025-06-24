يتبقى الإعلان الرسمي، ليفربول يحسم رابع صفقاته في الميركاتو الصيفي

حسم مسئولو نادي ليفربول، رابع صفقات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم الصفوف للحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي، والمنافسة على دوري أبطال أوروبا.

وأنهى ليفربول رسميا ضم 3 لاعبين في الانتقالات الصيفية، هم: ثنائي باير ليفركوزن، فلوريان فيرتز وجيريمي فريمبونج، بالإضافة إلى ضم الحارس المجري الشاب، أرمين بيتشي.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات أن ليفربول حسم صفقة المجري ميلوس كيركيز الظهير الأيسر لنادي بورنموث، ليصبح لاعبًا جديدًا بـ ليفربول، بعدما أنهى اللاعب الفحص الطبي بنجاح، وتم الانتهاء من توقيع العقود بصفقة بلغت 40 مليون جنيه إسترليني، على أن يتم الإعلان الرسمي عنها خلال ساعات.

جاء انضمام كيركيز من أجل تدعيم الجبهة اليسرى، في ظل كبر سن أندي روبرتسون وتراجع مستواه.

رعب في ليفربول من تكرار سيناريو أرنولد مع إبراهيما كوناتي

من ناحية أخرى، يخشى نادي ليفربول، من رحيل المدافع الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتي مجانا في نهاية الموسم المقبل، على غرار ألكسندر أرنولد الذي انتقل إلى ريال مدريد.

ريال مدريد مهتم بضم كوناتي مجانا

وينتهي تعاقد كوناتي في أنفيلد، بنهاية الموسم المقبل، وهناك مخاوف من رحيله مجانًا على طريقة ألكسندر أرنولد، خاصة في ظل وجود اهتمام من ريال مدريد أيضًا.

ولم يدفع الريال مقابل أرنولد سوى (10 ملايين دولار) لشراء الشهر الأخير من عقده مع الريدز من أجل المشاركة في مونديال الأندية.

كوناتي يشترط على ليفربول من أجل تجديد عقده

وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، فقد رفض كوناتي العرض الأول المقدم من ليفربول لتجديد عقده، وأوقف المحادثات في ظل عدم رضاه عن الراتب المقترح، وكذلك الحوافز المرتبطة بالأداء.

وأضافت الصحيفة أن ما أثار استياء كوناتي هو حصول الثنائي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك على عقود مجزية عند تجديدهما في أبريل الماضي، وهو ما جعله يشعر بعدم المساواة.

واشترط كوناتي من أجل التجديد، الحصول على راتب أعلى وبقيمة ثابتة غير متعلقة بأداء ونتائج الفريق.

ويعتبر كوناتي من العناصر الأساسية في دفاعات ليفربول، ولا يملك الريدز بديلا بنفس المستوى.

وبدأ ليفربول بالفعل تأمين نفسه من غدر كوناتي، حيث وجه أنظاره نحو مارك جويهي، مدافع كريستال بالاس ومنتخب إنجلترا.

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