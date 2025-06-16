جاريث بيل يعتزم شراء ناد إنجليزي

يدرس الويلزي جاريث بيل، لاعب توتنهام هوتسبير وريال مدريد الأسبق، العودة من جديد إلى عالم كرة القدم، عبر شراء أحد الأندية الإنجليزية.

واعتزل بيل كرة القدم في يناير 2023، عقب مشاركته مع منتخب ويلز في بطولة كأس العالم 2022.

جاريث بيل يخطط لشراء نادي في إنجلترا

وبحسب صحيفة "التيليجراف" البريطانية، فإن بيل عازم على شراء أحد أندية الدرجات الأدنى في إنجلترا، وبالتحديد نادي بليموث أرجايل.

وكان بليموث ينشط في دوري البطولة "تشامبيونشيب" الموسم الماضي، قبل هبوطه للدرجة الأدنى.

وأفادت الصحيفة بأن بيل اختير من قبل مجموعة استثمارية، مقرها بالولايات المتحدة، لتولي مهمة تقديم عرض استحواذ.

ودخلت المجموعة، التي اختارت بيل لدخول شراكة معها، في محادثات مع ملاك النادي الإنجليزي، أملا في التوصل لاتفاق في المستقبل القريب.

وتأتي هذه المحادثات في ظل بحث سيمون هاليت، مالك النادي، عن مستثمرين جدد، حيث كان في مفاوضات الشهر الماضي، لبيع النادي لمستثمرين آخرين من الولايات المتحدة، لكنها انهارت في النهاية.

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