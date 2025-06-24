الأربعاء 25 يونيو 2025
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خارج الحدود

الحرس الثوري: لا نثق بضمانات أمريكا وإسرائيل ومستعدون لمواجهة أى عدوان

الحرس الثوري الإيراني،
الحرس الثوري الإيراني، فيتو

 

قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء للحرس الثوري الإيراني: "نحن لا نثق بضمانات أمريكا وإسرائيل".

وأضاف أن  "القوات المسلحة القوية لإيران، ذات الخبرة الاستخباراتية والعملياتية، مستعدة بنسبة 100 في المائة لمواجهة أي عدوان".

وزير جيش الاحتلال: سنتعامل مع صنعاء مثل طهران وأمرت بإعداد خطة ضد الحوثيين

 

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء اليوم الثلاثاء: سنتعامل مع صنعاء مثل طهران، وأمرت الجيش بإعداد خطة ضد الحوثيين.

 

محرقة بشرية وجريمة حرب

وفي وقت سابق، قال المكتب السياسي لأنصار الله (الحوثيين): نتابع بقلق التصعيد الإجرامي الكبير وارتكاب العدو الصهيوني مجازر مروعة في غزة.

وأضاف المكتب السياسي لأنصار الله: إحراق العدو أجساد عشرات النازحين بمدرسة الجرجاوي بغزة محرقة بشرية وجريمة حرب.

وتابع المكتب السياسي لأنصار الله: نجدد العهد أننا لن ندخر جهدا في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني.. مستمرون في التصعيد العسكري حتى يرضخ العدو ويتوقف كليا عن العدوان على غزة ورفع الحصار والسماح بدخول المساعدات دون قيود.

 

أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): إن أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد والهجمات العشوائية وسط معاناة لا يمكن تصورها.

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الحرس الثوري أمريكا إسرائيل

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