كيف يتعامل القانون مع تحديات الأم العاملة؟

رغم أن القانون المصري قطع شوطًا لا بأس به في حماية حقوق المرأة العاملة، إلا أن تطبيق تلك الحقوق على أرض الواقع ما زال متأرجحًا بين الالتزام الرسمي والثقافة الإدارية، خاصة حين يتعلق الأمر بالمرأة الحامل أو الأم حديثة الولادة، التي كثيرًا ما تجد نفسها في مواجهة غير معلنة مع التقاليد الإدارية والبيروقراطية الصلبة.

حماية المرأة العاملة بنص القانون

يمنح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 للموظفات إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، ويحظر أي إجراء إداري تعسفي ضد الموظفة بسبب حملها أو وضعها الصحي. كما يكفل للمرأة العاملة فترات راحة يومية لرعاية الطفل حتى عامين من الولادة.

لكن الواقع في كثير من المصالح والجهات الحكومية يكشف عن فجوة بين النصوص والتطبيق، حيث تشير شهادات موظفات إلى أن بعض الإدارات تمارس ضغوطًا غير مباشرة على الحوامل لتأجيل الإجازة، أو تُشعرهن بأن الحمل يمثل عبئًا على سير العمل، مما يدفع البعض لتقديم تنازلات خوفًا من التقييمات أو النقل أو التجميد المهني.

الرضاعة.. بند قانوني بنكهة الإحراج

حتى الامتيازات التي يفترض أنها تحفز الأم على العودة إلى العمل – كفترات الرضاعة اليومية – تتحول في بعض البيئات إلى مصدر حرج. بعض الموظفات يتجنبن المطالبة بها درءًا للتنمر أو الانتقاد غير المباشر، خاصة في أماكن لا تعترف بثقافة التيسير للأمهات، أو تعتبرها "رفاهية نسائية" لا لزوم لها.

النقابات الغائبة والوعي الغائب

غياب التثقيف القانوني يجعل كثيرًا من الموظفات غير مدركات لما لهن من حقوق وما عليهن من التزامات، في ظل دور محدود تلعبه النقابات المهنية أو وحدات الموارد البشرية في دعم المرأة العاملة، سواء عبر التوجيه القانوني أو التدخل لحمايتها حال وقوع تعسف.

ثقافة العمل تحتاج إلى إعادة هيكلة

لا يبدو أن النصوص وحدها كافية. فبيئة العمل تحتاج إلى إعادة هيكلة تجعل من حماية الأم العاملة أمرًا طبيعيًا، لا مكرمة مؤقتة ولا استثناء يستدعي اعتذارًا.

وحتى يتحقق ذلك، تظل كل إجازة وضع معركة صغيرة تخوضها المرأة في صمت، وتظل كل ساعة رضاعة اختبارًا لمدى قبول المؤسسة بفكرة أن الموظفة ليست مجرد ترس إداري، بل إنسانة لها دورة حياة تستحق الاحترام

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