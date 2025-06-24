الفلسطيني الذي دمر بورتو، سبورت الإسبانية: الهاتريك المثالي لوسام أبو علي لن ينسى

علقت صحيفة سبورت الإسبانية على هاتريك المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي مع النادي الأهلي في مرمى بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم للأندية.

وسام أبو علي حديث سبورت الإسبانية

وقالت صحيفة في تقريرها عن المباراة: “وسام أبو علي، الفلسطيني الذي "دمر” بورتو في كأس العالم للأندية بهاتريك مثالي.

وأضافت: سجل مهاجم فلسطين ثلاثة من الأهداف الأربعة للأهلي في التعادل 4-4 مع بورتو.

وتابعت: قبل "الرحيل"، سجل مهاجم الأهلي الفلسطيني وسام أبو علي بصمته في ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بهاتريك سيذكر لفترة طويلة في بلده.

وأكملت: وسام أبو علي تم اختياره أفضل لاعب في المباراة، وسجل المهاجم أول “هاتريك مثالي” في تاريخ البطولات الدولية للأندية، بالقدم اليسرى، والقدم اليمنى (من ضربة جزاء)، والرأس، وهو ثاني لاعب من فريق غير أوروبي يسجل ثلاثة أهداف ضد فريق أوروبي في مسابقة رسمية، بعد بيليه الذي سجل 3 أهداف ضد بنفيكا في مباراة العودة في نهائي البطولة الدولية عام 1962).



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